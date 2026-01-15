Η ρωσική διπλωματία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για την ανακοίνωση σχετικά με την αποστολή επιπλέον δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, έπειτα από τη συνάντηση των ηγετών της Γροιλανδίας, της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες, όπου εδρεύει η Βόρειοατλαντική Συμμαχία, «αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί τη στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου».

Ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία εν μέσω απειλών προσάρτησης από τον Τραμπ

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ αποστέλλουν μικρούς αριθμούς στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία για κοινές ασκήσεις με τη Δανία, σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, περί πιθανής προσάρτησης του νησιού, ακόμη και με τη χρήση βίας.

Οι τοποθετήσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς εγείρουν το ενδεχόμενο προσάρτησης εδάφους χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ από το ισχυρότερο μέλος της Συμμαχίας.

BREAKING: Danish military forces start arriving in Greenland. 🇩🇰🇬🇱 pic.twitter.com/RrXAB4brta — Visegrád 24 (@visegrad24) January 15, 2026

Η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, προειδοποίησε ότι μια επίθεση στο νησί θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία «σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία επιβεβαίωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας. Παράλληλα, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια για το άνοιγμα προξενείων στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.

Η αποστολή στρατευμάτων για εκπαίδευση μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ δεν θεωρείται ασυνήθιστη, ενώ εδώ και χρόνια οι σύμμαχοι –συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ πιέζουν για την ενίσχυση των κοινών ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 150 στρατιώτες στη διαστημική βάση Pituffik, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

Ωστόσο, ο χρόνος και ο συμβολισμός των πρόσφατων ανακοινώσεων από ευρωπαϊκές χώρες εκλαμβάνονται ως σαφής επίδειξη αλληλεγγύης προς τη Δανία, σε μια περίοδο πρωτοφανούς έντασης στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει εκφράσει επανειλημμένα τη φιλοδοξία του να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, δηλώνοντας ότι «θα κάνει κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι», σε συνέντευξη Τύπου με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι αποστέλλει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών στη Γροιλανδία την Πέμπτη, για «αποστολή εξερεύνησης» μαζί με άλλες χώρες-εταίρους, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας.

Η Σουηδία έστειλε επίσης την Τετάρτη έναν αδιευκρίνιστο αριθμό στρατιωτικών, έπειτα από σχετικό αίτημα της Κοπεγχάγης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στο X. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Σουηδοί αξιωματικοί θα ενταχθούν σε πολυεθνική δύναμη που θα προετοιμαστεί για την άσκηση «Operation Arctic Endurance».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα συμμετάσχει επίσης στην άσκηση. «Οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν. Άλλες θα ακολουθήσουν», έγραψε στο X.

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι αποστέλλει δύο στελέχη του αμυντικού της προσωπικού στη Γροιλανδία.

Το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αποτελεί στρατιωτική συμμαχία 30 ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και των ΗΠΑ και του Καναδά. Βασίζεται στην αρχή ότι επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, γεγονός που καθιστά τις απειλές των ΗΠΑ προς τη Γροιλανδία η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ μέσω της Δανίας εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, χαρακτήρισε μια πιθανή αμερικανική επίθεση «εντελώς υποθετική», δηλώνοντας: «Είναι απίθανο ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ».

Η ανακοίνωση για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων έγινε λίγες ώρες μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι «οτιδήποτε λιγότερο» από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο», κατά τη διάρκεια συνάντησης Δανών και Γροιλανδών αξιωματούχων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ», έγραψε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός έλεγχος του νησιού θα ωφελήσει τη Συμμαχία.

Μετά τη συνάντηση, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε «μια ειλικρινής αλλά και εποικοδομητική συζήτηση», σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένει «θεμελιώδης διαφωνία». Πρόσθεσε ότι συμφωνήθηκε η σύσταση «μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου» για την αναζήτηση κοινού δρόμου προς τα εμπρός.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τους ομολόγους της σε Γροιλανδία και Δανία για να «επαναλάβει την αταλάντευτη υποστήριξη του Καναδά προς το Βασίλειο της Δανίας και την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας». Ανακοίνωσε επίσης ότι θα επισκεφθεί τη Γροιλανδία τις επόμενες εβδομάδες για τα εγκαίνια του καναδικού προξενείου στη Νουούκ.

Τέλος, η Γαλλία θα ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές. «Η επίθεση σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.