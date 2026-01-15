Ο 16χρονος τραυματίας από το Αίγιο, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Αίγιο, με έναν 16χρονο να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε επίθεση, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από συνομήλικό του έξω από το Ειδικό Σχολείο στο Αίγιο το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1). Από την επίθεση τραυματίστηκε ο ο 16χρονος και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται.