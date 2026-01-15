Μία 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας το απόγευμα της Τρίτης, στο κέντρο της Αθήνας, από έναν άγνωστο άνδρα περίπου 50 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη επιβιβάστηκε αρχικά στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως. Όπως κατέθεσε, μέσα στο λεωφορείο ο άγνωστος την παρενόχλησε, γεγονός που την ανάγκασε να κατέβει αμέσως στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Ωστόσο, ο άνδρας την ακολούθησε, την πλησίασε εκ νέου και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Η 15χρονη αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ωστόσο ο δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Παρά τις αναζητήσεις που ακολούθησαν, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του. Το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης σχημάτισε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου.