Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 62χρονος καθηγητής Λυκείου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης μαθήτριας σε σχολική μονάδα των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/12) ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, όπου σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αρνήθηκε στο σύνολό τους τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστήριξε ότι ουδέποτε άγγιξε τη μαθήτρια και πως οι ισχυρισμοί σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε, ότι ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη και προέβη σε απρεπή συμπεριφορά. Η μαθήτρια δήλωσε, πως σοκαρίστηκε από το περιστατικό και ενημέρωσε αμέσως τους γονείς της. Κατόπιν προτροπής τους, η 16χρονη απευθύνθηκε στις Αρχές και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, γεγονός που οδήγησε στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 62χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Βασίλης Νουλέζας, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για την επιβολή προσωρινής κράτησης «ιδιαίτερα σκληρή έως και ακραία». Όπως ανέφερε, ο 62χρονος διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.