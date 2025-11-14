Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα καθηγητής λυκείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις μαθήτριες του εκπαιδευτικού κατήγγειλαν ότι, τη σχολική χρονιά 2020-2021, εκείνος «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα». Οι μαθήτριες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία και «χυδαία σχόλια» σεξουαλικού περιεχομένου.

Ο 59χρονος καθηγητής, ο οποίος υπηρετούσε ως γυμναστής, αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση». Υποστήριξε ότι οι καταγγελίες επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει τότε στο σχολείο.

Η ποινή που του επιβλήθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι μειωμένη κατά πέντε μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, καθώς του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

