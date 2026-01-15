Συνεχίζονται οι έρευνες στις Σέρρες για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου, υπόθεση για την οποία ήδη βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος ο 16χρονος, που παραδέχτηκε ότι τον ξυλοκόπησε.

Η οικογένεια του θύματος ζητά περαιτέρω διερεύνηση, καθώς θεωρούν, πως δεν ήταν μόνο ο 16χρονος που επιτέθηκε στον 17χρονο, προκαλώντας τον θάνατό του. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρχές λαμβάνουν εκ νέου καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους στον καυγά ανηλίκους, ενώ εξετάζονται και τα κινητά της παρέας του 16χρονου κατηγορούμενου. Επιπλέον, έχει ληφθεί δείγμα DNA από ρούχα και νύχια του 17χρονου.

Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνοι

Η αδελφή του 17χρονου μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, έκανε έκκληση σε όσους γνωρίζουν το παραμικρό για ό,τι συνέβη στον αδελφό της, να μιλήσουν. «Εγώ γνωρίζω ότι ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί, τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι. Πάντως και ο 15χρονος δολοφόνος είναι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων σε αυτή τη πόλη, που βρομίζουν την πόλη από την παρουσία τους και μόνο. Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνοι, το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις τους. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Να τους πω τραμπούκους; Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω πέρα από αυριανούς δολοφόνους. Εμάς οι γονείς μας μάς μεγάλωσαν με αρχές και αξίες. Και μείναμε δύο από τρεις εξαιτίας τους. Για εκείνους αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες. Να μιλήσουν όσοι είδαν το παραμικρό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέργιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, είπε πως πλέον η ανάκριση γίνεται προς κάθε κατεύθυνση, είτε για να βρεθεί κάτι, είτε να αποκλειστεί κάτι.