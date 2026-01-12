Με δάκρυα στα μάτια μίλησε η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τον χτύπησε θανάσιμα.

«Ο γιος μου ήταν δύο μέτρα. Αδύνατος, όμορφος και έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και δεν ήρθε ποτέ», δήλωσε συγκλονισμένη στο Live News.

Η μητέρα περιέγραψε με ραγισμένη φωνή τις τελευταίες στιγμές που είδε το παιδί της: «Τον είδα μόνο στο πρόσωπο. Ήταν η χαρά μου. Ήμουν πάντα πίσω του, πλάι του και μπροστά του. Ο Άγγελος έφυγε σαν άγγελος. Ήταν δώρο Θεού».

Ξέσπασμα για τον κατηγορούμενο

Η μητέρα ξέσπασε για τον 16χρονο κατηγορούμενο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να αποκαλείται «παιδί», παρότι είναι ανήλικος.

«Τι να πω; Παιδί μου, μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά μαζί σου; Πώς να τον μεγαλώσω; Να τον μαθαίνω να χτυπάει; Εγώ τον συμβούλευα να βοηθάει τον αδύναμο και να φεύγει από το κακό. Τον έκανα άντρα σωστό και το παιδί μου είναι νεκρό», είπε στην εκπομπή του Mega.

Κλείνοντας, εξέφρασε την οργή της για την Πολιτεία και τη στάση της απέναντι στην υπόθεση: «Ο γιος μου ήταν αντιμέτωπος με την ανεπάρκεια της Πολιτείας. Το παιδί είναι δολοφόνος. Τον δολοφόνο λέμε παιδί;».

Η απολογία του 15χρονου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του newsit.gr, ο 15χρονος που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στην απολογία του υποστήριξε: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

Ο ανήλικος έδωσε εξηγήσεις για πάνω από μιάμιση ώρα στην ανακρίτρια των Σερρών, η οποία του έθετε ερωτήσεις βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης. Εκείνος επέμεινε πως τα χτυπήματα δεν προήλθαν όλα από τον ίδιο.

«Επιμένω στο ότι τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι, αλλά όχι σε τέτοια έκταση όπως εμφανίζεται στις φωτογραφίες», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως ίσως υπήρξε εμπλοκή και άλλου προσώπου.

Η μοιραία συνάντηση

Ο 15χρονος περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησης με τον Άγγελο στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης. Όπως είπε, του επιτέθηκε πρώτος γιατί φοβήθηκε μήπως δεχθεί επίθεση.

«Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Τον χτύπησα δύο με τρεις φορές στο κεφάλι και με μία γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», ανέφερε στην απολογία του.

Η ανακρίτρια του επεσήμανε ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 17χρονος είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα πλευρών, ρήξη καρδιάς, πνευμόνων, αορτής, σπλήνας και νεφρού. Ο κατηγορούμενος απάντησε πως δεν θυμάται να προκάλεσε τέτοιους τραυματισμούς.

«Δεν υπήρξε δεύτερο σκηνικό»

Ο 15χρονος συνέχισε να αρνείται ότι ήταν ο υπαίτιος όλων των χτυπημάτων, υποστηρίζοντας πως ίσως κάποιος άλλος επιτέθηκε στο θύμα μετά από εκείνον. «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ούτε πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί», είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες, τονίζοντας πως δεν είχε επαγγελματική εμπειρία. Περιέγραψε ότι οι φίλοι του δεν επενέβησαν για να σταματήσουν τον καβγά και πως «όταν έπεσε κάτω, είπα στον εαυτό μου ότι πήρε το μάθημά του και έφυγα».

Η επιστροφή στο σπίτι και οι ισχυρισμοί για ναρκωτικά

Ο ανήλικος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι επέστρεψε στο σπίτι του γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου, μαζί με έναν φίλο του. Όπως είπε, ο αδελφός του πληροφορήθηκε το περιστατικό και αντέδρασε έντονα.

Στην απολογία του παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση κάνναβης. «Συχνά έκανα χασίς μια περίοδο πέρσι το καλοκαίρι. Κάπνιζα 4–5 τσιγάρα την εβδομάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε περιστατικά μικροκλοπών.