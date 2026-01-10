Νέα τροπή στη δολοφονία των Σερρών που συγκλόνισε τη χώρα δίνουν στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Νέα στοιχεία

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου Άγγελου δίνει μία νέα διάσταση για τη δολοφονία, μιλώντας για παραπάνω από έναν δράστη που ενεπλάκη στον ξυλοδαρμό.

«Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο».

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, σημειώνει:

«Έχουμε υπόψιν μας κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες. (…) Έχει σημασία να μην προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. (…) Το παιδί δεν βρέθηκε σε ένα υπόγειο, σε μία αποθήκη. Βρέθηκε σε έναν ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή».

«Ζητάει η οικογένεια να ανοίξουν τα στόματα από παιδιά που ενδεχομένως να φοβούνται. (…) Τα στοιχεία αφήνουν ερωτηματικά», λέει ο ίδιος.

Τα στοιχεία που προκύπτουν έχουν προκαλέσει παγωμάρα στη τοπική κοινωνία, καθώς φαίνεται πως η υπόθεση είναι πιο περίπλοκη από ό,τι είχε φανεί. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος για τον οποίο τα δεκάδες παιδιά που μαζεύτηκαν χθες έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών κρατούσαν και ένα πλακάτ που έλεγε συγκάλυψη ίσον συνενοχή.

Σιωπηλή διαμαρτυρία έξω από τα δικαστήρια

Οι εικόνες έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκλονίζουν. Την ώρα που ο 16χρονος οδηγείται στον ανακριτή, περισσότερα από 100 άτομα στέκονται σιωπηλά, κρατώντας πλακάτ, ζητώντας δικαίωση.

Συνθήματα γραμμένα με πόνο, οργή, αγάπη, χωρίς φωνές, μόνο ένα βουβό γιατί για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Ανάμεσά τους, η αδερφή του. Σιωπηλή, με το βλέμμα χαμηλωμένο και τα χέρια σφιγμένα γύρω από ένα πλακάτ. Ήταν εκείνη που εντόπισε τον αδερφό της νεκρό έξω από το υπόγειο του σπιτιού τους.

Στη φυλακή ο 16χρονος

Ο 16χρονος μετά την 4ωρη απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει θανάσιμα τον 17χρονο στον οποίο επιτέθηκε επειδή νευρίασε όταν έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του και ότι δεν κατάλαβε πως τα χτυπήματα που του κατάφερε θα οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Επίσης, φέρεται να επέμεινε ότι τον χτύπησε δύο με τρεις φορές με γροθιές, παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις.

Αμέσως μετά την απόφαση, ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση.

Παρότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι αρκετά.