Στα Δικαστήρια των Σερρών βρίσκεται για να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε έναν 17χρονο στις Σέρρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, o 16χρονος έφτασε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών ενώ την ίδια ώρα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση πολιτών έξω από αυτό προκειμένου να συμπαρασταθούν ειρηνικά όπως αναφέρεται στο κάλεσμα στην οικογένεια του θύματος.

O 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε το θύμα, ωστόσο υποστηρίζει πως δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει.

Την Πέμπτη υποστήριξε πως «εάν το έχω κάνει εγώ, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια». Ωστόσο ανέφερε πως υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 17χρονος βγήκε από το σπίτι το βράδυ, ότι ήταν με άλλες παρέες και «ίσως» μπλέχτηκε και σε άλλον καυγά.

Μιλώντας χθες στο Live News μέσα από τα κρατητήρια: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, είπε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».