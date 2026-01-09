Σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων μεταφέρεται ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στα Δικαστήρια των Σερρών μετέβη σήμερα για να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε έναν 17χρονο στις Σέρρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε: «Ο βουβός πόνος εκφράστηκε σήμερα από τους φίλους του αδικοχαμένου Άγγελου. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από όσα ακούγονται, Αυτή είναι η άποψη της οικογένειας. Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν. Είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο. Υπάρχουν λεπτομέρειες, που κάποιου φοβούνται να πουν. Ο Άγγελος γύρισε σπίτι του με αυτοκίνητο. Αυτό προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό. Στο αυτοκίνητο ήταν οι δικοί του φίλοι.

«Δεν είναι η φυλακή, είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου»

Ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι τον χτύπησε στα πόδια και το κεφάλι, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τον σκοτώσει. Ο ίδιος μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια στην εκπομπή Live News του MEGA την Πέμπτη, είπε: «Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής, κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε, ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα, πως 1:30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1:30 η ώρα ήμουν σπίτι μου.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου, ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου» πρόσθεσε. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν όλα όσα συνέβησαν, έγιναν για μια κοπέλα, απάντησε: «Ισχύει, ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι, όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

Η ιατροδικαστική έκθεση

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου.

Με παραβατικό παρελθόν ο 16χρονος

Ο 16χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Είχε ήδη συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η «κλίση» του προς την παραβατικότητα ξεκίνησε από τότε που ήταν 13 χρόνων. Τότε τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές. Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν.

Εν τέλει, την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.