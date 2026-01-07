«Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια», δήλωσε πριν από λίγο στους δημοσιογράφους η μητέρα του 15χρονου δράστη που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο πολυκατοικίας στις Σέρρες.

Η μητέρα του ανήλικου, εξερχόμενη σήμερα (07/01) από τα δικαστήρια Σερρών, αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό βίας που κατέληξε στον θάνατο του 17χρονου. Όπως είπε, είχε επικοινωνήσει με τον γιο της μετά το επεισόδιο, χωρίς όμως να γνωρίζει την πραγματική έκταση της βίας ούτε ότι το θύμα είχε υποστεί τόσο βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στις δηλώσεις της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω πως είναι ελάχιστο για τους γονείς του παιδιού. Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί και καταλαβαίνω τον θυμό τους.

Το παιδί έχει καταλάβει τι έκανε και έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως δεν έθεσα τα σωστά όρια. Μου είχε πει ότι υπήρξε καβγάς, αλλά όχι πόσο σοβαρός. Μου είχε αναφέρει μόνο για μία-δύο μπουνιές».

Σύμφωνα με όσα είπε, η αφορμή του καβγά ήταν μια κοπέλα: «Όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “αν χωρίσεις με τον…, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί είχε υποστεί βαριές κακώσεις. Το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμη χειρότερα. Νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».

Ιατροδικαστικά ευρήματα: Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».