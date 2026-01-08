Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου από έναν 16χρονο ανήμερα των Φώτων. Η οικογένεια του συλληφθέντος ανηλίκου φαίνεται να μην έχει ακόμη συνειδητοποιήσει την τραγωδία.

Ο αδελφός του 16χρονου επιμένει ότι ο ανήλικος «δεν είναι δολοφόνος» και πως «το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή μέσα στα κρατητήρια κλαίει για το παιδί που χάθηκε». Παρά τις πληροφορίες περί πλούσιου ποινικού παρελθόντος, ο ίδιος υποστηρίζει ότι «ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

«Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση», δήλωσε στην κάμερα του LionNews, προσθέτοντας πως «τον λένε δολοφόνο αλλά ο δολοφόνος παίρνει το πιστόλι και σκοτώνει, δεν είναι δολοφόνος ο αδελφός μου».

Ο ίδιος, σημείωσε: «Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Θεός ‘σχωρέστο το παιδί, να είναι καλά εκεί που είναι…». Όταν ρωτήθηκε για το αν το περιστατικό συνδέεται με μια κοπέλα, απέφυγε να απαντήσει, επαναλαμβάνοντας ότι «ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή λάθος».

«Δεν ήταν παραβατικός» λέει ο δικηγόρος του

Τις αναφορές περί ποινικού παρελθόντος διαψεύδει και ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος. Όπως δήλωσε στο MEGA, «δυστυχώς έχουμε την απώλεια ζωής ενός εφήβου, του 17χρονου, υπό δύσκολες περιστάσεις». Ο εντολέας του, όπως εξήγησε, προέρχεται από «μια δύσκολη οικογένεια», έχοντας χάσει τον πατέρα του πριν από οκτώ μήνες, ενώ η μητέρα του αντιμετωπίζει προβλήματα με ουσίες.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για παραβατική συμπεριφορά, ο κ. Βασιλάκος διευκρίνισε ότι «είχε μία σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας χασίς πριν από δύο χρόνια». Για την υπόθεση αυτή του είχε επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της «επιτροπείας» από επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών, η οποία είχε την επίβλεψη του νεαρού επί ένα έτος, έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2025.

«Σε αυτόν τον χρόνο δεν είχε απασχολήσει το παιδί. Υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με την επιμελήτρια κατά τη διάρκεια των γιορτών, δυστυχώς συνέβη αυτό», ανέφερε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για παραμέληση της εποπτείας. Ο 16χρονος, όπως είπε, είναι «15 ετών και ενός μηνός».

Ο κ. Βασιλάκος πρόσθεσε ότι «πριν από τρία χρόνια είχε στείλει κατεπείγουσα το “Χαμόγελο του Παιδιού”, δεν έγινε τίποτα, παρέμεινε η επιμέλεια στη μητέρα, ενώ ο πατέρας ήταν κρατούμενος». Παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η επιμέλεια δεν μεταφέρθηκε σε συγγενείς, ενώ η επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών τον έβλεπε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Τέλος, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι «για να δικαστεί κάποιος με την κατηγορία που έχει επιβληθεί στον εντολέα μου, θα πρέπει να έχει ανθρωποκτόνο δόλο». Όπως είπε, «το παιδί δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία για ασήμαντη αφορμή», τονίζοντας ότι το περιστατικό «κλιμακώθηκε σε σύντομο ξυλοδαρμό» και πως «ο εντολέας μου δεν είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες».

Τι προβλέπει η επιτήρηση ανηλίκου

Για το πλαίσιο των αναμορφωτικών μέτρων μίλησε στο MEGA ο επίτιμος εισαγγελέας και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Λευτέρης Μιχαηλίδης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Όπως εξήγησε, «τα αναμορφωτικά μέτρα δεν τα επιβάλει η κοινωνική λειτουργός, αλλά ο εισαγγελέας και ο δικαστής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των μέτρων είναι η επιτήρηση και η επιμέλεια από επιμελητές ή εταιρείες ανηλίκων. «Υπάρχουν 12 αναμορφωτικά μέτρα που επιβάλλει ο εισαγγελέας, τα οποία το δικαστήριο διαβαθμίζει ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβατικότητας», σημείωσε.

Ο κ. Μιχαηλίδης πρόσθεσε ότι στις επαρχιακές εισαγγελίες, όπου οι δομές είναι περιορισμένες, ο εισαγγελέας ασχολείται και με υποθέσεις ανηλίκων. «Όταν λαμβάνει μια μήνυση για έναν ανήλικο με μικρή παραβατική συμπεριφορά, όπως μια κλοπή, αξιολογεί την προσωπικότητα του δράστη και, αντί να ασκήσει ποινική δίωξη, του επιβάλλει αναμορφωτικά μέτρα», εξήγησε.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «ένα από αυτά είναι η επιμέλεια από τον πατέρα ή έναν επίτροπο, ενώ υπάρχουν και άλλα, όπως η παρακολούθηση προγραμμάτων από κοινωνικούς φορείς».