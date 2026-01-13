Φίλος του 16χρονου κατηγορούμενου για την δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες ανήμερα των Θεοφανίων, ο οποίος ήταν παρών στο επεισόδιο, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News του MEGA για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 17χρονος Άγγελος δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 16χρονο και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο υπόγειο του σπιτιού του. Όπως λέει φίλος του 16χρονου κατηγορούμενου, το θύμα ξυλοκοπήθηκε από τον φίλο του, αλλά στη συνέχεια τον είδε να σηκώνεται και να περπατάει κανονικά. Ο ίδιος πιστεύει, πως δεν πέθανε από τα χτυπήματα που δέχτηκε εκείνη την ώρα. «Σηκώθηκε και περπατούσε κανονικά. Είχε μόνο λίγο αίμα στα χείλη του και λίγο στη μύτη» λέει.

Παρόντες στον ξυλοδαρμό ήταν το θύμα της επίθεσης με έναν φίλο του και ο 16χρονος κατηγορούμενος μαζί με δύο φίλους του. Ο ένας από αυτούς είπε: «Αυτό που είδαν τα μάτια μου, δεν γίνεται να έγινε αυτό το πράγμα. Κάποιος πήγε και τον ξαναχτύπησε κι εμείς ψάχνουμε όλοι και η Αστυνομία ψάχνει, δεν γίνεται να μην τους βρουν».

Η οικογένεια του θύματος αδυνατεί να πιστέψει, ότι στον ξυλοδαρμό του Άγγελου συμμετείχε μόνο ένα άτομο. «Στη μνήμη του, μιλήστε. Ο Άγγελος αυτό θα έκανε για σας. Μόνο μιλήστε», είπε η μητέρα του 17χρονου.

Η ιατροδικαστική

Στο πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης γίνεται λόγος για αιφνιδιαστική επίθεση, με πολλαπλά και σφοδρά χτυπήματα. Ο 17χρονος Άγγελος δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο, θώρακα και κοιλιά. Προκλήθηκαν κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά και κακώσεις στη σπλήνα και τους νεφρούς.

«Το παιδί περπατούσε κανονικά. Επειδή ένας από τρεις μας έμεινε πίσω, κάτι έλεγε στους φίλους του. Μιλούσε στους φίλους του κανονικά. Μιλούσε, κανονικά περπατούσε το παιδί», λέει ο φίλος του 16χρονου. Ο ανήλικος που συνελήφθη, επιμένει πως τσακώθηκε με τον 17χρονο, αλλά όπως επαναλαμβάνει, δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο φίλος του δράστη πιστεύει, πως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου.

«Ήξερα ότι θα πάνε να μιλήσουν για κάποιον λόγο. Δεν ήξερα τι έγινε. Και αυτό που είδα, ήταν ότι έπεσαν τέσσερις ή πέντε μπουνιές. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό. Γι’ αυτό κι εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό. Ότι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό. Κάτι προηγήθηκε. Κάτι έγινε πιο μετά» λέει.

«Με βάση το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό που υπάρχει μέσα στη δικογραφία, η μοναδική αξιόποινη συμπεριφορά του εντολέα μου περιορίζεται στο περιστατικό που έλαβε χώρα στο προαύλιο της μητρόπολης. Θα επικαλεστώ τις μαρτυρικές καταθέσεις των φίλων του θύματος, που μιλούν για έξι χτυπήματα. Αυτά είναι όλα. (…) Δεν υπάρχει κανένας ανθρωποκτόνος δόλος», λέει από την πλευρά ο δικηγόρος του 16χρονου, Μανώλης Βονικάκης.

Τι συνέβη μετά τον ξυλοδαρμό

Το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, λένε οι συγγενείς του θύματος, εάν είχαν ληφθεί μέτρα, μετά τις αναφορές από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2022 για τις ακατάλληλες συνθήκες που ζούσε τότε ο 16χρονος σήμερα κατηγορούμενος.

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος Άγγελος πήγε αιμόφυρτος στο πλησιέστερο ανοιχτό μαγαζί, για να πλυθεί. Κάθισε στο μπάνιο για 20 λεπτά, στη συνέχεια αποχώρησε πεζός, κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του, για να γυρίσει σπίτι. Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή. «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό (οι δράστες)», είπε η μητέρα του.

Οι γονείς του 17χρονου Άγγελου συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και περιμένουν, όπως λένε, να μάθουν όλη την αλήθεια για το άδικο και πρόωρο τέλος στη ζωή του παιδιού τους. «Από την πρώτη στιγμή είπαμε, ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν συνάδουν αυτά που ακούμε με τα ευρήματα. (…) Από την πρώτη ώρα είπαμε, ότι δεν αποκλείουμε τίποτα, γιατί πρέπει να διερευνηθεί», λέει ο δικηγόρος τους, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.