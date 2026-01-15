Οι ανατροπές δεδομένων που προέκυψαν μέσα από τους ισχυρισμούς τους δίνουν επιπλέον άλλη τροπή στην πολύκροτη υπόθεση.

Οι απολογίες – «Μου την έχουν στημένη»

Το MEGA και η εκπομπή «Live News» παρουσιάζουν τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο 22χρονοι και τα κρίσιμα σημεία που αφήνουν την υπόθεση ανοιχτή και αμφιλεγόμενη. O συνεπιβάτης της μηχανής, που υποστήριζε αρχικά ότι δεν είχε μπει στο κάμπινγκ, παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα.

«Θέλω να πω την αλήθεια γιατί θέλω να είμαι σωστός απέναντι στον φίλο μου. Είπα ψέματα. Δεν μπήκε ο Ι.Μ. στο κάμπινγκ. Εγώ ήμουν αυτός που κατέβηκε από το μηχανάκι και μπήκε μέσα».

Η ανακρίτρια θεωρεί πως εκείνος σκότωσε τον επιχειρηματία και τον επιστάτη. Ο ίδιος ωστόσο το αρνείται:

«Όταν φτάσαμε, μπήκα στο κάμπινγκ αλλά έφτασα λίγα μέτρα πριν τη ρεσεψιόν. Την ώρα εκείνη άκουσα τους πυροβολισμούς. Δεν μπήκα μέσα στον χώρο που έγινε το διπλό φονικό. Κατάλαβα ότι μου την έχουν στημένη».

Αν όμως δεν πυροβόλησε, όπως λέει, ούτε εκείνος ούτε ο συνομήλικος φίλος του, ποιος μπορεί να το έκανε; Ποιος κρατούσε το όπλο και πάτησε την σκανδάλη; Πόση βάση έχουν οι ισχυρισμοί του 22χρονου;

«Φοβήθηκα και βγήκα έξω τρέχοντας. Έπειτα με έπιασε πανικός γιατί και ο Ι.Μ. ρωτούσε τι έχει γίνει επίμονα. Κατέβηκα από το μηχανάκι και έφυγα με τα πόδια. Το βράδυ κοιμήθηκα σε κάτι χωράφια. Πέταξα την τσάντα κιθάρας σε έναν γκρεμό. Δεν είχα όπλο μαζί μου».

Πάντα σε πρώτο πλάνο και ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία που αρχικά είχε αναγνωρίσει ως εκτελεστή το λάθος πρόσωπο. Οι ισχυρισμοί του για τον 22χρονο οδηγό της μηχανής διαψεύστηκαν από την πορεία της έρευνας.

«Επιβεβαιώνω την περιγραφή που είχα δώσει για τον δράστη. Ο λόγος που τον αναγνώρισα ήταν γιατί ταίριαζαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Στις φωτογραφίες που μου δείχνετε από το βενζινάδικο, πράγματι ο οδηγός του σκούτερ, ο οποίος φοράει κράνος, φοράει από τη μέση και κάτω μπλε τζιν παντελόνι», έλεγε ο ίδιος.

«Ήθελα να βοηθήσω τον φίλο μου»

Ο δεύτερος 22χρονος που είχε συλληφθεί ως φυσικός αυτουργός αλλά σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας υπήρξε συνεργός στο διπλό έγκλημα, υποστήριξε ότι ήθελε να βοηθήσει τον φίλο του και επέμεινε στις αρχικές περιγραφές του.

«Δέχτηκα να πάω γιατί ήθελα να βοηθήσω τον φίλο μου. Δεν μου έταξε κάποιος χρήματα. Γνώριζα πως ο Χ.Τ. χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και κάποιους ‘πακιστανικούς’. Κάποιες κλήσεις που έχω προς τον αριθμό του επιχειρηματία υπάρχουν αλλά δεν μιλούσα με εκείνον, μιλούσα με τον Χ.Τ.».

Για τη νύχτα του εγκλήματος υποστηρίζει πως δεν είδε τον κατηγορούμενο φίλο του να κρατάει όπλο.

«Δεν έχω ξανά κατέβει στη Φοινικούντα, ο Χ.Τ. μου έλεγε να πάμε από τις επαρχιακές οδούς για να μην πληρώσουμε διόδια. Όσο ήταν μέσα στο κάμπινγκ την τσάντα κιθάρας την άφησε σε εμένα στο μηχανάκι. Δεν την άνοιξε μπροστά μου. Δεν είδα κάποιο όπλο».

Τα τηλέφωνα από τα «πακιστανικά» κινητά

Φως στο ομιχλώδες τοπίο του διπλού φονικού έριξαν και τα στοιχεία από τις συνομιλίες που είχαν οι κατηγορούμενοι από «πακιστανικά κινητά». Αρχικά αρνούνταν τα πάντα, όταν όμως οι Αρχές είχαν στα χέρια τους τα δεδομένα, αποφάσισαν να τα γυρίσουν.

«Κατά τη διάρκεια της 04/10/2025 θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει με τον Χ.Τ για θέματα ρουτίνας, ποιος αγόρασε τι. Στις 00:54 στις 05/10/2025 θυμάμαι ότι τον κάλεσα από το κινητό μου γιατί είχα καταλάβει ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ήθελα να δω αν χρειάζεται κάτι. Προσπαθούσα να του λέω διάφορα για να ξεχαστεί. Μετά τον ρώτησα για κάποιες βαλίτσες που πουλούσε», είχε πει ο εργοδότης των 22χρονων.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση

Οι δύο 22χρονοι εξετάστηκαν και κατ’ αντιπαράσταση από την ανακρίτρια.

Ανακρίτρια: Πιστεύετε ότι υπάρχει κι άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται;

Χ.Τ: Φοβάμαι να απαντήσω, δεν μπορώ να μιλήσω.

Ι.Μ: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πήγα για να βοηθήσω τον φίλο μου να πάρει χρήματα.

Ανακρίτρια: Πότε αποφασίστηκε να ξεκινήσετε;

Χ.Τ: Φοβάμαι, δεν μπορώ να απαντήσω.

Ι.Μ: Εμένα με ειδοποίησε ο φίλος μου.

Ανακρίτρια: Σας υποσχέθηκαν λεφτά;

Χ.Τ: Ούτε έχω πάρει, ούτε μου έχουν υποσχεθεί.

Ι.Μ.: Δεν έχω πάρει και δεν μου έχουν υποσχεθεί.

Ο 22χρονος που σύμφωνα με την ανακρίτρια υπήρξε ο φυσικός αυτουργός του διπλού εγκλήματος, άφησε να εννοηθεί ότι γνωρίζει περισσότερα αφού, όπως ανέφερε, όταν οι ερωτήσεις γίνονταν πιεστικές, αν μιλήσει φοβάται ότι θα υπάρξει κίνδυνος τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

«Σε φοβάμαι, πραγματικά θέλω να ηρεμήσω, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, δεν μπορώ να ζω με φόβο, ακόμα και τηλέφωνο δεν σε παίρνω από φόβο», έστελνε ο Χ.Τ. στις 8/4/2025 στον εργοδότη και φίλο του ανιψιού.

«Όταν κάπου δεν πετυχαίνω, νιώθω σαν να σε απογοητεύω. Εγώ θέλω μόνο να σε βοηθάω και όχι να σε βαραίνω. Όμως είσαι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει και εμπιστεύομαι τη ζωή μου την ίδια. Νιώθω ότι δεν σε τιμάω. Να ξέρεις ότι προσπαθώ να σε ευχαριστώ, γιατί είσαι η οικογένεια που διάλεξα και δεν θα μπορούσα να ευχηθώ κάποιον καλύτερο για μεγαλύτερο αδελφό, πατέρα ή φίλο από εσένα», έλεγε ο ίδιος.