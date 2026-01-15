Σε μαραθώνια διαδικασία εξελίχθηκαν για δεύτερη φορά οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Η ανακριτική διαδικασία άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 3.

Αλλαγή στάσης από τον Χ.Τ. – Ανακαλεί όσα είχε πει τον Οκτώβριο

Πρώτος κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της Α’ ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού. Η παραμονή του στο γραφείο της ανακρίτριας διήρκεσε περίπου 7,5 ώρες.

Ο κατηγορούμενος αναίρεσε την αρχική του απολογία, κατά την οποία είχε εμφανιστεί ως συνεργός και είχε υποδείξει ως εκτελεστή τον φίλο του Ι.Μ. Όπως ανέφερε, τότε θεώρησε ότι έπρεπε να σταθεί «ηθικά σωστός» απέναντί του.

«Με παγίδευσαν» – Παραδοχή για επικοινωνίες με “πακιστανικά” τηλέφωνα

Ο Χ.Τ. ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε στη Φοινικούντα έπειτα από παγίδευση των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Παραδέχθηκε ότι υπήρχε επικοινωνία μέσω τηλεφώνων τύπου «πακιστανικών» και ότι μπήκε στο κάμπινγκ το επίμαχο βράδυ, έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που βρισκόταν ήδη στον χώρο.

Αρνείται κάθε άμεση εμπλοκή στους πυροβολισμούς.

Παρά τα παραπάνω, ο 22χρονος ήταν απόλυτος ότι δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν εισήλθε στη ρεσεψιόν όπου δολοφονήθηκαν τα δύο θύματα. Υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο του κάμπινγκ και, όταν άκουσε δύο ή τρεις πυροβολισμούς, απομακρύνθηκε άμεσα, χωρίς να δει ποιος ή ποιοι βρίσκονταν μέσα.

Σε ό,τι αφορά τη διαφυγή του, επανέλαβε ότι δεν είχε καμία βοήθεια από τρίτο πρόσωπο, αλλά διαφοροποίησε τον αρχικό ισχυρισμό περί επιστροφής στην Καλαμάτα κολυμπώντας.

Αντίθετα, δήλωσε ότι πέρασε τη νύχτα κρυμμένος σε δασική περιοχή και την επόμενη ημέρα επέστρεψε στην πόλη.

«Δεν μπορώ να μιλήσω – Φοβάμαι»

Σε κρίσιμα ερωτήματα της ανακρίτριας, ο Χ.Τ. απάντησε επανειλημμένα ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία, επικαλούμενος φόβο τόσο για τη δική του ζωή εντός των φυλακών όσο και για την ασφάλεια των οικείων του.

Αμέσως μετά απολογήθηκε ο δεύτερος 22χρονος, Ι.Μ., ο οποίος διατηρεί τους αρχικούς του ισχυρισμούς. Αν και πλέον κατηγορείται για συνέργεια, αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία. Όπως υποστήριξε, η παρουσία του στη Φοινικούντα είχε αποκλειστικά σκοπό έναν εκβιασμό σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, για λογαριασμό του φίλου του Χ.Τ., χωρίς να γνωρίζει οτιδήποτε για ενδεχόμενο φονικό.

Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση

Με την ολοκλήρωση και των δύο απολογιών, η ανακρίτρια προχώρησε σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να ελεγχθούν αντιφάσεις μετά και την αλλαγή στάσης του Χ.Τ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν νέα κρίσιμα δεδομένα, με τον Χ.Τ. να επαναλαμβάνει διαρκώς: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, με την ανακρίτρια να ενημερώνει τους συνηγόρους ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα.

100 ημέρες από το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου, ωστόσο το βασικό ερώτημα εξακολουθεί να αιωρείται: ποιος εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες;

Στο «κάδρο» των πιθανών δραστών παραμένει ο 22χρονος Χ.Τ., παρά τις αρνήσεις του, καθώς και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ., ο οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν το μοιραίο βράδυ. Ιδιαίτερο προβληματισμό έχουν προκαλέσει οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του Δ.Τ. σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, με ερωτήματα όπως:

«Υπάρχει τέλειο έγκλημα»

«Πώς σβήνονται ίχνη από περίστροφο»

«Πώς αφαιρούνται αποτυπώματα από ρούχα»

«Πώς επενδύονται 3 εκατομμύρια ευρώ»

Τέλος, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παρουσίας και τρίτου, μέχρι στιγμής άγνωστου, προσώπου εντός του κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας.