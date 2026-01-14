Τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοικινούντα «έδειξε» χωρίς να τον κατονομάσει ως εκτελεστή του θείου του και του 61χρονου επιστάτη της επιχείρησης, ο 22χρονος κατηγορούμενος πλέον ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος, που είχε παραδοθεί αμέσως μετά δηλώνοντας συνεργός.

Ο 22χρονος και ο συνομήλικός του ελληνοβρετανός συγκατηγορούμενος του, που αρχικά φέρονταν ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας και τώρα πλέον ως συνεργός, έδωσαν συμπληρωματική απολογία σήμερα 14 Ιανουαρίου στην ανακρίτρια Καλαμάτας. Ο 22χρονος ελληνοβρετανός αρνήθηκε, όπως έκανε από την αρχή, οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα και επανέλαβε, ότι η μόνη του συμμετοχή ήταν, ότι μετέβη από την Αθήνα στη Φοινικούντα οδηγώντας το σκούτερ με συνοδηγό τον φίλο του και κατηγορούμενο σήμερα ως φυσικό αυτουργό. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας, έθεσε εκ νέου στην ανακρίτρια το αίτημα αποφυλάκισής του με περιοριστικούς όρους.

Όσον αφορά τον αρχικά κατηγορούμενο ως συνεργό και σήμερα κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό, πλέον παραδέχεται ότι αυτός και όχι ο φίλος του μπήκε στο χώρο του κάμπινγκ, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά, τόσο ότι μπήκε στην ρεσεψιόν, όσο και ότι κρατούσε όπλο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Νίκο Αλετρά, είπε στην ανακρίτρια, ότι ευρισκόμενος έξω από το κτίσμα της ρεσεψιόν άκουσε δυο-τρεις πυροβολισμούς και μετά από μία παύση δευτερολέπτων άλλους δύο. Ουσιαστικά δηλαδή «δίνει» ως εκτελεστή τον ανιψιό του επιχειρηματία, καθώς ήταν ο μόνος που βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον θείο του και τον επιστάτη.

Αμέσως μετά όπως είπε, το έβαλε στα πόδια και πήγε στον ελληνοβρετανό φίλο του, που τον περίμενε στο σκούτερ και έφυγαν. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κάμπινγκ, ο ίδιος κατέβηκε από το σκούτερ, αφήνοντας τον συγκατηγορούμενό του να γυρίσει μόνος του στην Αθήνα. Ο ίδιος αναίρεσε όσα είπε στην πρώτη του κατάθεση, ότι έπεσε στη θάλασσα και έφθασε κολυμπώντας στην Καλαμάτα. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι περπάτησε μέσα από δασική έκταση, όπου πέταξε και την θήκη της κιθάρας που είχαν μαζί τους, ενώ φθάνοντας στην Καλαμάτα άλλαξε ρούχα, καθώς είχε μια αλλαξιά μαζί του, όπως είπε.