«Η ασφάλεια των πτήσεων και η αποφυγή blackout στο ελληνικό FIR στο μέλλον έχουν κοινή παράμετρο: την ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα στην ΥΠΑ και ιδίως του προσωπικού που υποστηρίζει τα συστήματα» τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ).

Η Ένωση, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ο «ψηφιακός θόρυβος» είναι ο ευφημισμός για τα απαρχαιωμένα συστήματα αεροναυτιλίας, την υποστελέχωση και εντέλει για την κεντρική επιλογή εγκατάλειψης της ΥΠΑ» και επισημαίνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει μετ’ επιτάσεως επισημάνει τα προβλήματα στον κλάδο.

«Θα ήταν αχρείαστο το πόρισμα αυτό, αν όσα η ΕΝΗΜΑΕΚ μετ’ επιτάσεως έχει επισημάνει, ιδίως τα τρία τελευταία χρόνια με τα δελτία τύπου και τις επιστολές της, είχαν στο ελάχιστο εισακουστεί και ληφθεί υπόψη:

– Έχουμε προ πολλού επισημάνει την αμεσότατη ανάγκη εκσυγχρονισμού κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας, ώστε να είναι σε θέση η ΥΠΑ να υπηρετεί απρόσκοπτα την αποστολή της.

– Έχουμε προ πολλού καταγγείλει την ακραία υποστελέχωση του κλάδου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας, που υποστηρίζουμε τα συστήματα αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, και την επιλογή της απελθούσας Διοίκησης να υποστηρίξει ακόμη και την μονή βάρδια Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε επιχειρησιακές μονάδες αιχμής ως ανεκτή εναλλακτική λειτουργίας της υπηρεσίας.

– Σε κάθε μας διάβημα προς την πολιτική ηγεσία φωνάζουμε για την καθυστέρηση ακόμη και των προσλήψεων που έχουν εξαγγελθεί.

– Έχουμε σε όλους του τόνους υπογραμμίσει ότι η προμήθεια συστημάτων χωρίς επαρκές προσωπικό που τα υποστηρίζει δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.

Στο πρόσφατα ψηφισμένο νέο Οργανόγραμμα της ΥΠΑ, η ΕΝΗΜΑΕΚ είχε επισημάνει ότι αλλαγές όπως η διαίρεση της Γενικής Διεύθυνσης Αεροναυτιλίας και η ανομοιογενής δομή (clustering) μεταξύ των λειτουργιών αεροναυτιλίας, θα επιβαρύνουν την επιχειρησιακή λειτουργία. Είχαμε τονίσει την ανάγκη σχεδιασμού ασφαλών διαδικασιών και οργανωτικών μέτρων προσαρμοσμένων στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες της αεροναυτιλίας.»αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Επισημαίνει πως παρότι στις 4.1.2026, ημέρα Κυριακή, οι συνάδελφοι ΗΜΑΕΚ σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες της ΥΠΑ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την έκτακτη ανάγκη σε υποστελεχωμένες βάρδιες, ανταποκρίθηκαν πλήρως, έγκαιρα και εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις ισχύουσες διαδικασίες:

– έλεγξαν ενδελεχώς και με ταχύτητα τα συστήματα της ΥΠΑ που επηρεάστηκαν,

– ειδοποίησαν και ενημέρωσαν εγκαίρως τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο στις υποδομές του οποίου εντοπίστηκαν προβλήματα που επηρέασαν τα συστήματα αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Αφού δεν το έκανε η απελθούσα Διοίκηση της ΥΠΑ δέκα ημέρες μετά το περιστατικό και πριν την υποχρέωσή της σε παραίτηση, πρέπει εμείς τουλάχιστον να διευκρινίσουμε ότι η ΥΠΑ δεν είναι τηλεπικοινωνιακός πάροχος και πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν διαθέτει τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά τις προμηθεύεται από τρίτους. Σε αυτές τις υποδομές το προσωπικό της ΥΠΑ δεν διαθέτει καμία δυνατότητα ελέγχου, πολλώ δε μάλλον επέμβασης. ‘Αλλωστε, το σύστημα επανήλθε πλήρως μόνο μετά από ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

– εκτέλεσαν άμεσα τις εντολές μετάβασης στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς της ΥΠΑ, για τον έλεγχο των υπηρεσιών επικοινωνιών. Οι συνάδελφοι ΗΜΑΕΚ που παρέχουν την εργασία τους στα κατά τόπους αεροδρόμια ακόμη και σε μονοβάρδιες, που υποχρεώθηκαν σε συνθήκες κατεπείγοντος να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να μεταβούν σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές για να ελέγξουν τους πομποδέκτες.

– συνεργάστηκαν πλήρως με κάθε εμπλεκόμενο, υπάλληλο της ΥΠΑ ή τρίτου φορέα, ακόμη και ελλείψει ποιοτικού πρωτοκόλλου/διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας με τους τρίτους παρόχους, έλλειψη που όλες οι Διοικήσεις της ΥΠΑ διαχρονικά είχαν αμελήσει να θεραπεύσουν.

Στους ΗΜΑΕΚ είναι γνωστή η πραγματικότητα της Υπηρεσίας. Καλούμαστε να υποστηρίξουμε συστήματα που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή τους (λόγω παλαιότητας) και το έχουμε καταφέρει. Τα παλαιά συστήματα της ΥΠΑ παραμένουν λειτουργικά χάρη στη δουλειά μας και στην εντατική τους υποστήριξη και συντήρηση από εμάς, στον βαθμό βέβαια που η εκάστοτε Διοίκηση αφιερώνει πόρους για την προμήθεια ανταλλακτικών, για μετακινήσεις, μεταφορικά μέσα, καύσιμα κλπ.

Αυτή είναι και η εικόνα που προκύπτει από το παραπάνω πόρισμα: μία κρισιμότατη για το δημόσιο συμφέρον Υπηρεσία λειτουργεί εν πολλοίς χάρη στον επαγγελματισμό του προσωπικού της και μόνο, μέσα σε συνθήκες εγκατάλειψής και σταδιακής ιδιωτικοποίησης λειτουργιών της.

Ενόψει των παραπάνω διαπιστώσεων, αναμενόμενες ήταν οι συστάσεις της Επιτροπής Διερεύνησης, ωστόσο υπολείπονται όσων αναλυτικά έχουμε ως Ένωση επισημάνει τα τελευταία χρόνια, ως άμεσα μέτρα αποκατάστασης πλήρως ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων, και κυρίως ως προς την υλοποίησή τους από πλευράς ΥΠΑ».

Τονίζει επίσης πως κανένα σύστημα δεν θα λειτουργήσει, ακόμη και από αυτά που πρόκειται να προμηθευτεί η ΥΠΑ, και καμία διαδικασία δεν θα αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, «αν δεν ληφθεί η κομβική απόφαση διάθεσης επαρκών πόρων – ανθρώπινων και υλικών – για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ασφάλειας των πτήσεων».

«Η Ασφάλεια των πτήσεων και η αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον έχουν μία κοινή παράμετρο: την ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα στην ΥΠΑ και ιδίως του προσωπικού που υποστηρίζει τα συστήματα: των ΗΜΑΕΚ.

Δεν γνωρίζουμε πώς αλλιώς μπορούμε να καταστήσουμε σαφές ότι χωρίς κατάλληλα και σύγχρονα συστήματα και χωρίς επαρκές, πιστοποιημένο και εξειδικευμένο προσωπικό που τα υποστηρίζει, όπως είναι οι ΗΜΑΕΚ, η Υπηρεσία καταντά κενό κέλυφος, υπό επιτήρηση για την απώλεια της δυνατότητας ελέγχου του FIR.» καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.