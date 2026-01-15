Βήμα πίσω δεν κάνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος δεν ανακαλεί τις ύβρεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας μάλιστα ότι θέλει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Δευτέρα με τους υπόλοιπους εκπροσώπους των αγροτών.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και ερωτηθείς σχετικά με τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε, απάντησε: «Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του. Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα, τι να κάνω; Να κάτσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν». Πρόσθεσε πως δεν έχει καταχραστεί ούτε «σπιθαμή γης» και ζήτησε να εξεταστεί άμεσα ο φάκελός του από τη Δικαιοσύνη. «Να τεκμηριώσουν αν υπάρχει θέμα εναντίον μου και να πληρώσω» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αγροτών στο Μαξίμου είπε: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω». Επίσης, σχετικά με τον έλεγχο που δέχεται για παράνομες επιδοτήσεις, ανέφερε: «Ζω με δανεικά, δεν έχω πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας μου. Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε».