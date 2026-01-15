Οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ζητούν να αρθούν εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόριο μέσα στους κόλπους της ίδιας της ευρωζώνης, με στόχο τη μεγαλύτερη τόνωση της οικονομίας η οποία δέχεται μεγάλες πιέσεις από τους δασμούς Τραμπ και τις εμπορικές πολιτικές της Κίνας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που οι χώρες στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος έχουν χάσει μέρος της παραγωγής και των εξαγωγών λόγω της σκληρής στάσης από Ουάσιγκτον και Πεκίνο.

Ως αποτέλεσμα από την εμπορική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον δασμού 15% κατά την πώληση των προϊόντων τους στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι αυτοί οι υψηλότεροι δασμοί θα μειώσουν τις εξαγωγές και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ευρωζώνης κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027.

Σε νέα της έκθεση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ εκφράζουν τώρα την εκτίμηση ότι αυτές οι απώλειες θα μπορούσαν να ανακτηθούν εάν τα μέλη της ευρωζώνης μειώσουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών εντός της νομισματικής ζώνης.

Παρόλο που ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες μπορούν να πωληθούν σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει κοινών κανονισμών, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ανάγκη συμμόρφωση με διάφορους εθνικούς κανόνες. Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι αυτό το κόστος ισοδυναμεί με δασμούς 67% σε αγαθά που πωλούνται εκτός της χώρας προέλευσης του παραγωγού και με δασμούς 95% σε υπηρεσίες. Εκτίμησαν ότι η μείωση αυτού του κόστους κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες θα προκαλούσε αξιοσημείωτη αύξηση της παραγωγής που θα κάλυπτε τις απώλειες που υπέστησαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ.

Τα εμπόδια που προσδιορίζει η ΕΚΤ

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ προέρχονται από πληθώρα πηγών, όπως: (α) διαφορές στους εθνικούς κανόνες ή κανονισμούς· (β) δυσκίνητες διοικητικές διαδικασίες· (γ) ασυνεπής εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και κανονιστικός υπερθεματισμός· και (δ) εθνικές πρακτικές κατά του ανταγωνισμού που θέτουν τις μη εγχώριες επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, όπως σημειώνεται.

Επιπλέον, τα εμπόδια μπορεί επίσης να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Οι αγορές αγαθών συχνά αντιμετωπίζουν αποκλίνοντα τεχνικά πρότυπα, μη δασμολογικά εμπόδια και υψηλό κόστος συμμόρφωσης, σημειώνεται. Οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις από περιορισμούς στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και διαφορές στο εποπτικό πλαίσιο, παράγοντες οι οποίοι περιπλέκουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Οι προτάσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, μια μείωση των φραγμών στη διακίνηση αγαθών θα οδηγούσε σε αύξηση του εσωτερικού εμπορίου της ευρωζώνης κατά 4,4%, όπως εκτιμάται. Επίσης καθοριστική θα ήταν και εξάλειψη και των εμποδίων στον τομέα των υπηρεσιών. «Τα υψηλότερα κέρδη από τις υπηρεσίες αντανακλούν το σημαντικό δυναμικό τους που υπάρχει για μεγαλύτερη ολοκλήρωση» των οικονομιών στην Ευρώπη αναφέρει η έκθεση. Αντικατοπτρίζει επίσης τη σημασία των υπηρεσιών στη συνολική οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο των εγχώριων δαπανών οι οποίες διασυνδέονται άμεσα, εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Φτάνει μια μέτρια μείωση των φραγμών στην ενιαία αγορά για να μπορούσε να αντισταθμίσει τις πιθανές εμπορικές απώλειες από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, καταλήγει η έκθεση της ΕΚΤ.