Ασταμάτητο συνεχίζεται το ράλι του χαλκού στις διεθνείς αγορές με τις τιμές να έχουν φτάσει κοντά στα 13.000 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο. Πρόκειται για αύξηση που φτάνει το 40% από τις αρχές του έτους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις σε ευρεία σειρά προϊόντων στη βιομηχανία.

Η συνεχής άνοδος των τιμών αποδίδεται σε σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι και αναμενόμενοι δασμοί από τις ΗΠΑ σε προϊόντα χαλκού. Η προσδοκία αυτή έχει κάνει παίκτες της αγοράς να κλείνουν από τώρα συμβόλαια προκαλώντας ανοδικές τάσεις στις τιμές, έδειχναν στοιχεία από τη Wall Street Journal.

Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να καταγράφεται συνεχής και μεγάλη ζήτηση για το μέταλλο, ειδικά λόγω χρήσης του σε τεχνολογίες μεταφοράς ενέργειας και στην κατασκευή κέντρων τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική τείνει να ενισχύει τις τιμές των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει να προχωρά σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, με προσδοκία από τις αγορές αυτό να συνεχιστεί και μέσα στο 2026. Τέλος, ανοδικά επηρέασαν τις τιμές και παροδικές διακοπές λειτουργίας σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία του κόσμου.

Ο χαλκός εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ κοντά στα 13.000 δολάρια ανά τόνο σε ασταθείς συναλλαγές καθώς το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου άνοιξε ξανά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, επεκτείνοντας ένα εκπληκτικό ράλι τέλους έτους που τροφοδοτήθηκε από ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά.

Το ράλι των τιμών

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου οι τιμές στα συμβόλαια τρίμηνης μελλοντικής εκπλήρωσης, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες αγορές, κατέγραφαν άνοδο της τάξης του 6,5% που ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια τέτοια μεταβολή από το 2022. Αυτό τις οδήγησε στα επίπεδα των 13.000 δολαρίων ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange –LME). Σήμερα οι τιμές διαμορφώνονταν στο LME στα επίπεδα των 12.400 δολαρίων ανά τόνο, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2%.

Η τελευταία αυτή άνοδος σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική χρονιά για το χαλκό, ο οποίος οδεύει προς την καλύτερη απόδοσή του από το 2009 και μετά, έδειχναν στοιχεία του Bloomberg. Η άνοδός του χαρακτηρίστηκε από σημαντικές απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας ορυχείων, αβεβαιότητες σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρωτοφανή πίεση στα χυτήρια παγκοσμίως, έδειχναν τα ίδια στοιχεία.

Οι νέοι πιθανοί δασμοί

Οι τιμές στο LME έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στο Δεκέμβριο καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι ο πυρετός που καταγράφεται αυτές τις εβδομάδες στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ ενόψει επιβολής πιθανών δασμών εισαγωγής, θα αφήσει τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς επαρκείς ποσότητες για το μέταλλο, αναφερόταν ακόμη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει εάν θα επιβάλλει νέους δασμούς στις εισαγωγές επεξεργασμένου χαλκού στα μέσα του επόμενου έτους. Αυτό ώθησε τους μεγάλους εμπόρους να «τραβήξουν» μεγάλες ποσότητες προς τις ΗΠΑ, μειώνοντας τα αποθέματα στον υπόλοιπο κόσμο.

Χρυσός και ασήμι

Η άνοδος του χαλκού καταγράφεται την ίδια στιγμή που πραγματοποιείται ράλι και σε άλλα μέταλλα και κυρίως σε ασήμι και χρυσό. Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% φέτος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργύρου έχουν αυξηθεί κατά 160%. Οι τιμές και στα δύο μέταλλα βρίσκονται σε καλό δρόμο για να καταγράψουν τις καλύτερες χρονιές τους από το 1979.