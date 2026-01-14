Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από το τραγικό δυστύχημα στην Κραν Μοντανά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο κλαμπ Le Constellation, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής και το βιντεοληπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε από το μοιραίο βράδυ, η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που χρησιμοποιούνταν για θεαματικούς λόγους. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, εξαιτίας της έλλειψης επαρκών μέτρων ασφαλείας στον χώρο. Όπως προκύπτει από φωτογραφίες και βίντεο, η 24χρονη Κιάν Πανίν, μία από τα θύματα, καθόταν στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με συνδεδεμένα σπινθηροβόλα βεγγαλικά. Οι ιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέττι, περιέγραψαν πως η νεαρή γυναίκα βρέθηκε «πνιγμένη σε σωρό σωμάτων πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Όπως αναφέρει η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, οι ιδιοκτήτες αναγνώρισαν καθαρά τη Κιάν σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Οι Μορέττι τόνισαν τον πανικό που επικράτησε εκείνη τη νύχτα και δήλωσαν ότι η Κιάν, την οποία θεωρούσαν «σαν κόρη τους», πέθανε από ασφυξία.

Η μοιραία στιγμή και οι ευθύνες

Η 24χρονη είχε ενθαρρυνθεί από τη Τζέσικα Μορέττι να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» του κλαμπ, χρησιμοποιώντας σπινθηροβόλα βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ανεβαίνοντας στους ώμους συναδέλφων, για να εντυπωσιάσει τους θαμώνες. Τα πυροτεχνήματα φαίνεται πως πυροδότησαν φωτιά στην οροφή, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα σε 116 ακόμη άτομα.

Ο Ζακ Μορέττι ανέφερε, ότι αναγκάστηκε να σπάσει την κλειδωμένη πόρτα για να εντοπίσει την Κιάν και άλλους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης στο δρόμο, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η στάση της οικογένειας και η δικαστική συνέχεια

Η οικογένεια της Κιάν, μέσω των δικηγόρων της, υπογράμμισε ότι η 24χρονη ακολούθησε πιστά τις εντολές των εργοδοτών της και δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία, όπως μεταδίδει η Daily Mail. Το ζεύγος Μορέττι αναμένει τη δίκη τους για κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης. Η Τζέσικα Μορέττι έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.