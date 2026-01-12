Ένα δικαστήριο στην Ελβετία αποφάσισε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν-Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξέσπασε πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, σύμφωνα με το ελβετικό δίκτυο SRF.

Οι εισαγγελικές αρχές του καντονιού Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, προχώρησαν στη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή, έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του, Τζέσικα. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη εν αναμονή της αξιολόγησης των στοιχείων της υπόθεσης.

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη βαθιά του λύπη για την τραγωδία και έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές που διερευνούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της εισαγγελίας σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας.