Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές κάλεσαν την Παρασκευή τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου μια πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα, εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να είναι ελεύθερο.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες ως ύποπτους για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Les époux Moretti, propriétaires du bar Le Constellation, arrivent au siège du ministère public de Sion en Suisse entourés d’une foule de journalistes. ➡️ https://t.co/nNdAvIHbZi pic.twitter.com/1viKGID5y4 — 20 Minutes (@20Minutes) January 9, 2026

Με έξι Ιταλούς μεταξύ των νεκρών, η πρωθυπουργός της Ιταλίας ζήτησε αυστηρή τιμωρία όλων των υπευθύνων για την τραγωδία.

Οι ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων καθώς έμπαιναν στο γραφείο του εισαγγελέα στην κοντινή πόλη Σιόν την Παρασκευή, την οποία οι ελβετικές αρχές έχουν ορίσει ως εθνική ημέρα πένθους.

Το ζευγάρι εξέφρασε τη θλίψη του για την πυρκαγιά και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά ήταν έφηβοι, ενώ άλλοι 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά.

«Είμαστε συντετριμμένοι και καταβεβλημένοι από τη θλίψη, οι σκέψεις μας είναι συνεχώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που έχασαν τόσο βίαια και πρόωρα, και όλους όσους παλεύουν για τη ζωή τους», ανέφεραν σε δήλωση τους στις 6 Ιανουαρίου.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι τα νόμιμα κριτήρια για την κράτηση του ζευγαριού δεν πληρούνταν.

Αυτόπτες μάρτυρες και εισαγγελείς δήλωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία έπιασε φωτιά το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου. Πριν από λίγες ημέρες, ο τοπικός δήμαρχος παραδέχτηκε ότι το μπαρ είχε χάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Είκοσι ένας από τους νεκρούς ήταν από την Ελβετία, επτά από τη Γαλλία και έξι από την Ιταλία. Υπήρχε επίσης ένας με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανός-Ισραηλινός.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας αναμένεται να παραστούν στην τελετή σε λίγη ώρα στη γειτονική πόλη Μαρτινί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.