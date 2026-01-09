Οι ελβετικές αρχές συνέλαβαν έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, όπου πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους. Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και αυξανόμενες εκκλήσεις για απόδοση ευθυνών.

Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα 24 Heures, ο Ζακ Μορέτι έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, καθώς θεωρείται ύποπτος διαφυγής.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ δεν σχολίασε την υπόθεση, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στην εισαγγελία, η οποία δεν απάντησε άμεσα. Το ζευγάρι, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, χωρίς να κάνει δηλώσεις. Η ημέρα είχε οριστεί ως εθνική ημέρα πένθους στην Ελβετία.

Οι ιδιοκτήτες έχουν εκφράσει τη βαθιά τους θλίψη και δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές. Πάνω από τους μισούς νεκρούς ήταν έφηβοι, ενώ 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί σοβαρά.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται Γάλλοι και Ιταλοί πολίτες. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησε αυστηρή τιμωρία για τους υπεύθυνους της τραγωδίας.

Τελετή μνήμης με την παρουσία Μακρόν και Ματαρέλα

Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, παρέστησαν στην τελετή μνήμης στο Μαρτινί, μαζί με Ελβετούς αξιωματούχους, συγγενείς των θυμάτων και πυροσβέστες. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κλειστό πλέον μπαρ στο Κραν-Μοντανά, σιωπηλοί κάτω από το χιόνι. Εκατοντάδες γράμματα, λούτρινα παιχνίδια και λουλούδια τοποθετήθηκαν κάτω από ένα αυτοσχέδιο ιγκλού για να προστατευθούν από τη χιονόπτωση.

Πολιτικές αντιδράσεις και έρευνα για τις παραλείψεις

Κατά την τελετή, ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν τόνισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν «χωρίς καθυστέρηση ή επιείκεια». Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Βαλέ, Ματίας Ρενιάρ, υπογράμμισε ότι η ευθύνη αφορά και τις αρμόδιες πολιτικές αρχές.

Από τη Ρώμη, η Μελόνι δεσμεύτηκε να στηρίξει τις οικογένειες των Ιταλών θυμάτων και ανακοίνωσε ότι εξετάζει απαγόρευση της χρήσης σπινθηροβόλων κεριών σε εσωτερικούς χώρους. «Αυτό που συνέβη στο Κραν-Μοντάνα είναι αποτέλεσμα πολλών παραλείψεων και επιπολαιότητας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να δικαστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.