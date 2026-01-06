Το ελβετικό μπαρ που πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς και στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 40 άτομα δεν είχε επιθεωρηθεί από το 2019, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά, Nicolas Feraud, ζήτησε συγγνώμη σε συνέντευξη Τύπου και δήλωσε ότι όλα τα βεγγαλικά, τα οποία θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την πυρκαγιά, έχουν πλέον απαγορευτεί εντός των χώρων.

«Λυπούμαστε βαθιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί».

Το περιστατικό στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό συνολικά 116 ατόμων, εκ των οποίων τα δύο τρίτα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, ο δήμος δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για την ανακάλυψη «αδυναμίας διεξαγωγής περιοδικών επιθεωρήσεων» στον χώρο για την περίοδο μεταξύ 2020 και 2025.

Ο κ. Feraud πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν κλείσει έναν άλλο χώρο που διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι του Le Constellation, οι οποίοι, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιφέρειας Valais, είναι ύποπτοι για ακούσια ανθρωποκτονία, ακούσια σωματική βλάβη και ακούσια πρόκληση πυρκαγιάς.

Μια έκθεση πυρασφάλειας του 2019 για τον χώρο δεν ανέφερε προβλήματα, είπε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια θεωρούσε τον ηχομονωτικό αφρό που χρησιμοποιούταν στο μπαρ αποδεκτό εκείνη την εποχή.