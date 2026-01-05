Αυξάνονται οι πιέσεις προς τις ελβετικές αρχές να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ του γνωστού χιονοδρομικού προορισμού Κραν Μοντανά. Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, οι περισσότεροι έφηβοι, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία έχουν πλέον ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα.

Το αλπικό χωριό του καντονιού Βαλέ βυθίστηκε στο πένθος, με συλλυπητήρια μηνύματα να καταφθάνουν από ηγέτες και προσωπικότητες ανά τον κόσμο – από τον πάπα Λέοντα έως τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, ενδέχεται να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά που άναψαν φωτιά στο ταβάνι του υπογείου του μπαρ.

Ποινική έρευνα και αντιδράσεις

Οι αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα εις βάρος του ζευγαριού ιδιοκτητών του μπαρ, το οποίο θεωρείται ύποπτο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν συντρέχουν προς το παρόν λόγοι σύλληψής τους, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στο εξωτερικό.

Η εφημερίδα Blick ανέφερε ότι η οργή της κοινής γνώμης κλιμακώνεται. «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;» διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες πολιτών που θρηνούν μπροστά από το μπαρ Le Constellation, όπου έχει σχηματιστεί ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα ήταν μόλις 14 ετών. Πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα θύματα προέρχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα ονόματά τους.

Διεθνείς αντιδράσεις και μαρτυρίες

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους». Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν υπήρξε επαρκής μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου και αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η κάτοικος της περιοχής Αΐκα Σαζπάζ, που συμμετείχε σε σιωπηλή πομπή στη μνήμη των θυμάτων, δήλωσε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη «για το καλό των επόμενων γενεών». Όπως είπε, «είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία» και η έρευνα οφείλει να είναι ενδελεχής.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των χώρων

Η εφημερίδα Tages-Anzeiger έγραψε ότι πρέπει να διερευνηθούν ζητήματα όπως οι έλεγχοι ηλικίας στα μπαρ, το είδος του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε και οι κανονισμοί για τα λεγόμενα «κεριά συντριβάνια».

Ένας εκ των ιδιοκτητών, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία και λειτουργούσε σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς. Οι αρχές του Βαλέ επιβεβαίωσαν ότι εξετάζεται αν το κατάστημα είχε περάσει την ετήσια επιθεώρηση, ενώ η πόλη δεν είχε υποβάλει αναφορές για προβλήματα ασφαλείας.