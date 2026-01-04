Θεία λειτουργία στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά τελέστηκε σήμερα Κυριακή (4/1) στο Παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, στο ελβετικό αλπικό θέρετρο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 40 νεκρούς και τους 119 τραυματίες.

Στη λειτουργία παρέστησαν γονείς που εξακολουθούν να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, καθώς και μέλη των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το κλίμα ήταν βαθιά συγκινητικό, ενώ μετά το τέλος της τελετής πραγματοποιήθηκε σιωπηλή πορεία προς το μπαρ Le Constellation, όπου εκδηλώθηκε η φονική φωτιά.

Δύο έφηβες ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στα θύματα

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 από τα θύματα της πυρκαγιάς. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤNews, βρίσκονται δύο έφηβες ελβετίδες με ελληνικές ρίζες, η Αλίσια Γκονσέτ, 14 ετών, και η Νταϊάνα Γκονσέτ, 15 ετών, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν σήμερα. Οι δύο έφηβες προέρχονται από οικογένεια με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας και του παππού τους, Πιερ Λαγκόνικο, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία στη Λωζάνη. Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί στην οικογένεια της Αλίκης Καλλέργη για την τύχη της.

Οι αρχές του καντονιού Βαλαί ανακοίνωσαν την Κυριακή την ταυτοποίηση ακόμη 16 θυμάτων, μεταξύ των οποίων και πολλές ανήλικες. Δέκα από αυτά είναι Ελβετοί, μία 14χρονη, δύο 15χρονες, μία 18χρονη, δύο 16χρονοι, ένας 17χρονος, καθώς και τρεις νεαροί ηλικίας 18, 20 και 21 ετών. Στα νέα ταυτοποιημένα θύματα συγκαταλέγονται τρεις Ιταλοί ηλικίας 16 ετών, εκ των οποίων ο ένας είχε διπλή ιταλική και εμιρατινή υπηκοότητα, καθώς και ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος 39 ετών και ένας Τούρκος 18 ετών.