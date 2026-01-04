Το δράμα των συγγενών των αγνοουμένων από τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας δεν έχει τέλος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation ανήμερα της Πρωτοχρονιάς άφησε πίσω της πάνω από 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, κορίτσι ελληνικής καταγωγής, για την οποία οι συγγενείς της δίνουν αγώνα να βρουν ίχνη ζωής. Η οικογένειά της προσπαθεί να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ.

Ο αδελφός της 15χρονης, που επίσης βρισκόταν στο Κραν Μοντανά, μίλησε στην ΕΡΤ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η αδελφή του ίσως είναι ζωντανή. «Η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, η Αλίκη είχε πάει στο μπαρ με τρεις φίλες της για να γιορτάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο ίδιος πέρασε αργότερα από το σημείο, όταν όμως η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει. «Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και στις 1.40 πέρασα μπροστά, είδα τη φωτιά και τον κόσμο. Οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε συγκλονισμένος.

Ο νεαρός πρόσθεσε πως έχει επικοινωνήσει με άλλες οικογένειες που αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα. Απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές, ώστε να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία των συγγενών.

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του μπαρ

Οι ελβετικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διαχειριστών του μπαρ Le Constellation, μετά την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι δύο διευθυντές κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας.

Όπως διευκρινίζεται, δεν έχουν τεθεί υπό κράτηση. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν διώξεις. «Η έρευνα ξεκίνησε επειδή υπάρχουν υποψίες, αλλά μέχρι να υπάρξει καταδίκη, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού.

Οι διευθυντές του μπαρ, Ζακ και Ζεσικά Μορετί, είναι γνωστοί επιχειρηματίες στην περιοχή, με τέσσερα μπαρ και εστιατόρια στο θέρετρο. Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες λειτουργίας του μαγαζιού, στα υλικά κατασκευής, στις άδειες και στα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί.

Θρίλερ με τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί οι 113. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 ατόμων παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης ταυτοποίηση των θυμάτων θα χρειαστεί αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και σε άλλες περιοχές ζητούν από συγγενείς να δώσουν πληροφορίες για χαρακτηριστικά, όπως τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με οικογένειες να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, που αγνοείται, ενώ η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ βιώνει την ίδια αγωνία.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το Κραν Μοντανά βυθισμένο στο πένθος. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του θερέτρου.