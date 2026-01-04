Στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά των ελβετικών Άλπεων την 1η Ιανουαρίου 2026 συγκαταλέγεται και επισήμως η Αλίκη Καλλέργη.

Συγκεκριμένα, οι ελβετικές Αρχές ενημέρωσαν επίσημα σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, ότι η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα. Νωρίτερα, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της ο πατέρας της Αντώνης, αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ένα σκίτσο με ένα αγγελούδι σε μαύρο φόντο να «ταξιδεύει» προς τον ουρανό και από κάτω το όνομα Alice.

Ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι μαρτυρίες για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο μπαρ Le Constellation την βραδιά της τραγωδίας. Η Άντρεα που εργαζόταν ως μπαργούμαν στο μαγαζί, κατήγγειλε πως υπήρχε κι άλλη έξοδος κινδύνου στο υπόγειο, όπου βρίσκονταν οι θαμώνες. Όμως αυτή ήταν πάντα κλειδωμένη.

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν την χρησιμοποιούσε. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος αποθήκης. Υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα κι απ’ έξω ήταν πεταμένα αντικείμενα» είπε.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωρεία αδικημάτων από αμέλεια, όπως ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες και εμπρησμό.