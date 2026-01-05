Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί και οι 40 νεκροί καθώς και οι 116 τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των τραυματιών, που αρχικά είχε αναφερθεί ως 119, αναθεωρήθηκε σε 116.

Όπως σημειώνεται, τρεις άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα είχαν καταμετρηθεί εκ παραδρομής στους τραυματίες του κλαμπ.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας πολίτης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ένας Λουξεμβούργιος.

Επιπλέον, τέσσερα άτομα διαθέτουν διπλή υπηκοότητα: Γαλλίας/Φινλανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας και Ιταλίας/Φιλιππίνων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 83 από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.