Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει την σύζυγο του ιδιοκτήτη του κλαμπ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, να απομακρύνεται από το φλεγόμενο κτίριο κρατώντας την ταμειακή μηχανή, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, στο οπτικό υλικό φαίνεται η Τζέσικα Μορέττι να εγκαταλείπει το Le Constellation τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, ενώ έχει ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά, που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους. Το οπτικό υλικό που εντάσσεται στην έρευνα για την τραγωδία με 40 συνολικά νεκρούς, ενδέχεται να επιβαρύνει τη θέση της ιδιοκτήτριας, ακόμη και με κατηγορίες για εγκατάλειψη ή μη παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εκπομπής «Mattino 5», η Μορέττι καταγράφεται να αποχωρεί από το χώρο με την ταμειακή κάτω από τη μασχάλη της, ενώ η φωτιά μαίνεται. Οι Αρχές εξετάζουν αν η πράξη αυτή συνιστά εγκληματική ενέργεια και αν υπήρξε αμέλεια ως προς την προστασία των θαμώνων και του προσωπικού. Η ίδια και ο σύζυγός της, Ζακ Μορέττι, δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις Αρχές και πως είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν κάθε ευθύνη, που τους αναλογεί. Παραμένουν προς το παρόν ελεύθεροι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι ελλείψεις ασφαλείας και η πορεία της έρευνας

Μαρτυρίες πρώην εργαζομένων και στοιχεία της έρευνας αναφέρονται σε σοβαρές παραλείψεις: πυροσβεστήρες σε κλειδωμένο χώρο, έξοδο κινδύνου που φέρεται να ήταν συχνά κλειδωμένη και ανεπαρκείς ελέγχους ασφαλείας. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν, λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων —ενοίκια έως 40.000 φράγκα τον μήνα και επενδύσεις άνω του 1,5 εκατ.— έγιναν περικοπές σε κρίσιμα σημεία.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις, τεχνικά πορίσματα και οπτικό υλικό. Για τις οικογένειες των θυμάτων, το νέο βίντεο ενισχύει την πεποίθηση ότι η τραγωδία δεν ήταν απλό «ατύχημα», αλλά αποτέλεσμα συστηματικών παραλείψεων. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την απαγγελία κατηγοριών.