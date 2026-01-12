Η τραγωδία στις ελβετικές Άλπεις εξακολουθεί να συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα, καθώς ένα βίντεο που είχε αφαιρεθεί από το διαδίκτυο επανεμφανίστηκε, αποκαλύπτοντας σκηνές διασκέδασης στο μπαρ του Κραν Μοντάνα λίγο πριν από τη φονική πυρκαγιά. Στο υλικό φαίνονται σερβιτόροι και πελάτες να διασκεδάζουν με λαμπερά σιντριβάνια και πυροτεχνήματα.

Πρόκειται για παλαιότερο διαφημιστικό βίντεο του μπαρ «Le Constellation», όπου τα πυροτεχνήματα αποτελούσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της ατμόσφαιρας. Μετά την πυρκαγιά, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος μπλόκαραν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να απομακρύνουν κάθε σχετικό υλικό.

Weltwoche enthüllt: Gelöschtes Pyro-Werbevideo der Inferno-Bar von Crans-Montana! 🔗 Mehr zum Drama von Crans-Montana: https://t.co/4brrt6bEE7 pic.twitter.com/6CXKsuMT2H — Die Weltwoche (@Weltwoche) January 8, 2026

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων είχε στόχο την προώθηση των πάρτι του Le Constellation. Γυρισμένο αρκετό καιρό πριν από την τραγωδία της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, παρουσιάζει εικόνες έντονης διασκέδασης, με νέους, αλκοόλ, πούρα και κυρίως βεγγαλικά. Οι ίδιες αυτές φλόγες, σύμφωνα με τις έρευνες, φέρονται να προκάλεσαν την ανάφλεξη των πάνελ της οροφής και την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Η πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από εκατό δεν φαίνεται να οφείλεται σε μια τυχαία απροσεξία, αλλά σε μια πρακτική που αποτελούσε σήμα κατατεθέν του μπαρ.

Το βίντεο που επανεμφανίστηκε

Το συγκεκριμένο υλικό, που είχαν αφαιρέσει οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι – ιδιοκτήτες του Constel – δημοσιεύτηκε εκ νέου από την ελβετική εβδομαδιαία εφημερίδα Die Weltwoche. Δεν είναι το μοναδικό βίντεο που ανακτήθηκε τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο αυτό φαίνεται να φωτίζει περισσότερο τις ανησυχίες των ιδιοκτητών μετά την τραγωδία, όταν ενδεχομένως δεν είχαν αντιληφθεί ακόμη το μέγεθος της καταστροφής ή πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν την ευθύνη.

Σκηνές με αναμένα τα βεγγαλικά

Στο βίντεο κυριαρχούν εικόνες με βεγγαλικά παντού: στα χέρια υπαλλήλων που χαιρετούν τους πελάτες, ακόμη και σε ένα αγόρι που κρατά ένα σιντριβάνι στα χείλη του, σαν τσιγάρο. Νεαρές γυναίκες, πιθανότατα σερβιτόρες, προχωρούν μέσα στο πλήθος κρατώντας μπουκάλια από τα οποία ξεπηδούν φλόγες, ενώ ένας νεαρός με κίτρινο σακάκι και καπέλο υψώνει τη σαμπάνια του σαν σπαθί.

Σε άλλο σημείο, εμφανίζεται κάποιος με τη χαρακτηριστική μάσκα από τη σειρά Casa de Papel — την ίδια που φορούσε ο άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατούσε το κορίτσι με το μπουκάλι και το βεγγαλικό με τις σπίθες που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά τη νύχτα της τραγωδίας.