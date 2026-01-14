Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αποχαιρέτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μένοντας εκτός της ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Πάνος Ρέτσος, εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος στις δηλώσεις του. Ο διεθνής αμυντικός υπογράμμισε πως η ομάδα οφείλει να εντοπίσει τα λάθη που οδήγησαν στην ήττα, να επαναφέρει την αγωνιστική της ισορροπία και να συνεχίσει τη δουλειά με στόχο τη βελτίωση στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε

“Προφανώς είμαστε απογοητευμένοι γιατί ήταν ένας στόχος όπως κάθε χρόνο, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας, δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ.

Δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε, δεχθήκαμε τα δύο γκολ και δεν είχαμε αντίδραση. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να βρούμε την ισορροπία μας όπως πρέπει και όπως είμαστε κάθε χρόνο.

Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Λεβερκούζεν”.

Για το αν πληγώθηκε η αυτοπεποίθηση της ομάδας: “Σαφώς, γιατί είναι ένας στόχος που κυνηγάμε κάθε χρόνο. Το είχαμε βάλει ως στόχο από την αρχή, ξέραμε ότι είμαστε στις τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα και το κύπελλο είναι κάτι πιο εφικτό. Θέλαμε να κάνουμε το νταμπλ και να δώσουμε ξανά αυτή τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εξαιρετικός και τον ευχαριστούμε.

Κοιτάμε την επόμενη ημέρα, που είναι το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και το πρωτάθλημα. Να δούμε τι έφταιξε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε”.