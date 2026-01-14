Από τις αρχές Ιανουαρίου, η περιοχή της Κυλλήνης σημειώνει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με μεγαλύτερο μέγεθος 3,5 στις 6/1/2026. Όπως επισημαίνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, η περιοχή έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Τα μεγαλύτερα μεγέθη στο παρελθόν δεν ξεπέρασαν το 6,0, αλλά προκάλεσαν βλάβες, ενώ συνήθως σημειώνονται προσεισμοί, γεγονός που σχετίζεται με τις γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες της περιοχής.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.