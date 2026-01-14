Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Χαϊδάρι η εμφάνιση ενός λύκου στο Ποικίλο Όρος, σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένη περιοχή, με τον δήμο να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία παρέχει οδηγίες προς τους κατοίκους για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με λύκο.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει το άγριο ζώο να κινείται σε κατοικημένη περιοχή στο Δαφνί, περπατώντας μάλιστα δίπλα σε σταθμευμένα και διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Χαϊδαρίου

«Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει πως το Δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, μετά από αναφορά του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου “Δαφναίος Απόλλων” αλλά και αίτημα του Δήμου προς το Δασαρχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την επιβεβαίωση στάλθηκε προς τον Δήμο Χαϊδαρίου επιστολή με οδηγίες, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους.

Αναλυτικά οι οδηγίες:

-Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)

-Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.

-Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

-Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας.

Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς – όπως αναφέρει η υπηρεσία – παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο.

Τηλέφωνο Δασαρχείου: 2105982315».