Ο ανταρόλυκος (Dire Wolf) έκανε την εμφάνισή του στη Γη πριν από περίπου 2,6 εκατομμύρια χρόνια, ενώ το τελευταίο του είδος φαίνεται να εξαφανίστηκε πριν από 10.000 έως 13.000 χρόνια. Σήμερα, επιστήμονες κατάφεραν να τον «αναβιώσουν» μέσω προηγμένων βιοτεχνολογικών μεθόδων, παρόμοιων με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του πρώτου κλωνοποιημένου θηλαστικού, του προβάτου Dolly.

Η διαδικασία επαναφοράς

Ερευνητές της εταιρείας βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences, με έδρα το Ντάλας, ανέλυσαν DNA από απολιθώματα ανταρόλυκων, προκειμένου να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του εξαφανισμένου είδους. Μελέτησαν ένα δόντι ηλικίας 13.000 ετών από το Οχάιο και ένα θραύσμα κρανίου 72.000 ετών από το Αϊντάχο, δείγματα που ανήκουν σε μουσεία φυσικής ιστορίας.

Meet Romulus, the world’s first de-extinct animal brought back from extinction using DNA from 72,000-year-old fossils. Follow to watch this dire wolf grow and to discover the next species we’re working to bring back. — Colossal Biosciences® (@colossal) December 26, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, χρησιμοποιήθηκαν τόσο η μέθοδος της κλωνοποίησης όσο και η γονιδιακή επεξεργασία για τη δημιουργία τριών ζώων με γενετικά χαρακτηριστικά ανταρόλυκου. Οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν 14 βασικά γονίδια από κύτταρα αίματος γκρίζου λύκου, χωρίς να ενσωματώσουν αρχαίο DNA, ώστε να προσομοιάζουν στο εξαφανισμένο είδος.

Το γενετικά τροποποιημένο υλικό μεταφέρθηκε σε ωάρια οικόσιτου σκύλου. Τα έμβρυα εμφυτεύθηκαν σε παρένθετες μητέρες και, ύστερα από κύηση 62 ημερών, γεννήθηκαν τα πρώτα κουτάβια.

Τα πρώτα «αναβιωμένα» ζώα

Την 1η Οκτωβρίου 2024 ήρθαν στον κόσμο τα δύο πρώτα κουτάβια, ο Ρωμύλος και ο Ρέμος, ενώ στις 30 Ιανουαρίου 2025 γεννήθηκε και η Khaleesi. Τα τρία ζώα ζουν πλέον σε ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σχέση με τον σύγχρονο λύκο

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, πρόκειται για «γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προσεγγίζουν το αρχικό είδος», αν και δεν αποτελούν ακριβή αντίγραφα του ανταρόλυκου. Παρά τις εξωτερικές ομοιότητες, ο ανταρόλυκος δεν έχει άμεση γενετική συγγένεια με τον γκρίζο λύκο.

Μελέτες δείχνουν ότι τα δύο είδη εξελίχθηκαν ανεξάρτητα για τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Ο ανταρόλυκος ξεχώριζε για τη μυώδη κατασκευή του, το ισχυρό σαγόνι και τα δόντια του που μπορούσαν να συνθλίβουν κόκαλα, κυνηγώντας μεγάλα φυτοφάγα ζώα όπως άλογα και βραδύποδες.