Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, με λίγες τοπικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια το πρωί θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ωστόσο νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός κατά τόπους. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 11 με 12 βαθμούς στα βόρεια, 14 με 16 στις περισσότερες περιοχές και έως 17 βαθμούς στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, εξασθενούν αργότερα. Θερμοκρασία από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, εξασθενούν σταδιακά. Θερμοκρασία από -3 έως 12 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 1 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, εξασθενούν βαθμιαία. Θερμοκρασία από 0 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Κυρίως αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί στα βόρεια 3 με 4 μποφόρ και βορειοδυτικοί στα υπόλοιπα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το βράδυ στα δυτικά και βόρεια. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 2 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, έως 18 βαθμούς στα νότια.

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί, ενισχυόμενοι το βράδυ στα βορειοανατολικά έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βορειοανατολικοί στα ανατολικά, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην ανατολική Ελλάδα.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, με τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βορειοανατολικοί στα ανατολικά, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στην ανατολική χώρα.