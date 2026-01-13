Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 με 8, πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, φτάνοντας έως 8 βαθμούς στα βόρεια και 10 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι βόρειοι 3-4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, που το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από -4 έως 8 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από -1 έως 13 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από -2 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 5-7, στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση και στροφή σε δυτικούς 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 7-13 βαθμοί Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 4-6, στα νότια 7-8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 3-12 βαθμοί Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες στα δυτικά το πρωί. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, με παγετό νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-4 στα βόρεια και δυτικοί 3-5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στο Ιόνιο, τα δυτικά, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα ασθενών βροχών στα βορειοδυτικά. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-4 και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 στα δυτικά, βορειοανατολικοί 4-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.