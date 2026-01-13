Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια το πρωί θα φτάνουν τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και πρωινός παγετός

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ωστόσο νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα εμφανιστεί και πάλι κατά τόπους παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς και τοπικά στα νότια τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στη συνέχεια θα καταστούν μεταβλητοί ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη: Συνεχίζεται η ηλιοφάνεια

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν, με αρκετή ηλιοφάνειακαι λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ από το βράδυ θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα δυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, με σχηματισμό ομίχλης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πολύ μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί και πάλι παγετός.

Παρασκευή: Επιστροφή αστάθειας σε επιλεγμένες περιοχές

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Η ορατότητα θα είναι και πάλι τοπικά περιορισμένη το πρωί, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο γενικά μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.