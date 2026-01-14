Διπλή χρέωση POS – Ένα περιστατικό που έχει αρχίσει να απασχολεί όλο και περισσότερους καταναλωτές, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν πλέον καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα. Αν και πρόκειται για σχετικά σπάνιο φαινόμενο, η πιθανότητα να χρεωθεί μια κάρτα δύο φορές για την ίδια αγορά είναι υπαρκτή.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί του τραπεζικού κλάδου, τέτοιες περιπτώσεις συνήθως δεν σχετίζονται με απάτη, αλλά με τεχνικά προβλήματα ή καθυστερήσεις στις συναλλαγές. Οι διπλές χρεώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω δυσλειτουργίας του δικτύου ή επανεκτέλεσης της πληρωμής από τον καταστηματάρχη, όταν το POS εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας ενώ η συναλλαγή έχει ήδη εγκριθεί.

Επιπλέον, σε υπηρεσίες όπως ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή διαδικτυακές κρατήσεις, πραγματοποιείται συχνά προέγκριση ποσού. Αυτή η δέσμευση εμφανίζεται προσωρινά ως χρέωση, ωστόσο συνήθως ακυρώνεται αυτόματα μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον πελάτη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ένα από τα δύο ποσά δεν παραμένει οριστικά χρεωμένο και διαγράφεται μετά από λίγες εργάσιμες ημέρες. Αν όμως και οι δύο συναλλαγές φαίνονται ολοκληρωμένες, ο καταναλωτής θα πρέπει να κινηθεί άμεσα.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε διπλή χρέωση, ελέγξτε πρώτα αν η μία συναλλαγή βρίσκεται σε κατάσταση δέσμευσης και κρατήστε την απόδειξη της αγοράς. Επικοινωνήστε αρχικά με το κατάστημα και, αν δεν υπάρξει επίλυση, απευθυνθείτε στην τράπεζά σας ζητώντας αμφισβήτηση της συναλλαγής. Οι τράπεζες, εφόσον επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για λάθος, επιστρέφουν το ποσό.

Για να αποφύγετε παρόμοια περιστατικά, αποφύγετε να επαναλαμβάνετε τη συναλλαγή αν δεν είστε βέβαιοι ότι απέτυχε, ελέγχετε συχνά τις κινήσεις της κάρτας σας, ζητάτε πάντα απόδειξη και ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις συναλλαγών στο κινητό σας για άμεση ενημέρωση.