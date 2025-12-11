Η Mastercard ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα μια νέα υπηρεσία cashback που μπορεί να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών σε μετρητά, χωρίς να χρειάζεται να τρέχουν στο ATM. Η ιδέα είναι απλή… όποτε αγοράζετε κάτι με χρεωστική κάρτα, μπορείτε να ζητήσετε να πάρετε παράλληλα και ένα συγκεκριμένο ποσό σε μετρητά, όλα μέσα από την ίδια συναλλαγή και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Ουσιαστικά, τα τερματικά POS, θα λειτουργούν και σαν «μικρά ATM». Θέλετε μετρητά; Τα παίρνετε την ώρα που πληρώνετε την αγορά σας. Θέλετε να τα βάλετε στον τραπεζικό σας λογαριασμό; Τα δίνετε στο ταμείο και η επιχείρηση τα πιστώνει στον λογαριασμό σας.

Δείτε ένα παράδειγμα:

Αγοράζεις ψωμί, γάλα και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης αξίας 15 € και θέλεις να πάρεις 50 € μετρητά. Πληρώνεις συνολικά 65 € με τη χρεωστική σου κάρτα και ο ταμίας σου δίνει αμέσως τα 50 € σε μετρητά χωρίς να χρειαστεί να πας σε ATM.

Η υπηρεσία θα δουλεύει αποκλειστικά με χρεωστικές κάρτες και θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και άλλα σημεία λιανικής που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σημαντικό είναι ότι η ανάληψη μετρητών θα συνδέεται πάντα με μια αγορά, ενώ το ποσό που μπορείτε να πάρετε θα έχει ένα όριο. Στις άλλες χώρες, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 ευρώ ανά συναλλαγή, ενώ για την Ελλάδα η Mastercard συνεργάζεται με τράπεζες και επιχειρήσεις για να καθοριστεί το τελικό πλαίσιο.

Η εταιρεία έχει ήδη δοκιμάσει το σύστημα σε χώρες όπως η Πολωνία και η Κύπρος με επιτυχία. Εκεί, οι καταναλωτές βρήκαν πιο εύκολη πρόσβαση σε μικρά ποσά μετρητών και τα καταστήματα είδαν αύξηση στην κίνηση των πελατών τους. Τώρα η Mastercard συζητά με ελληνικές επιχειρήσεις για να δει ποιοι θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η πιλοτική εφαρμογή αναμένεται το 2026 και θα διευκολύνει κυρίως καθημερινές ανάγκες για μετρητά. Για μεγαλύτερα ποσά, οι παραδοσιακές αναλήψεις από ATM θα παραμείνουν η κύρια επιλογή. Με άλλα λόγια, η Mastercard φέρνει έναν πιο εύκολο τρόπο να «σηκώσεις» χρήματα.