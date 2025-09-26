Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπενθυμίζει ότι τα μετρητά στο σπίτι δεν είναι μόνο για καθημερινές αγορές, αλλά κρίσιμο εργαλείο επιβίωσης σε περιόδους κρίσης. Ένα μικρό απόθεμα μπορεί να προστατεύσει τα νοικοκυριά όταν οι ψηφιακές πληρωμές ή τα τραπεζικά συστήματα παρουσιάσουν προβλήματα.

Χώρες όπως η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Αυστρία συνιστούν 70-100 ευρώ ανά άτομο για έκτακτες ανάγκες, ενώ αντίστοιχα προγράμματα έχουν η Σουηδία και η Νορβηγία. Η σύσταση εντάσσεται σε ευρύτερες οδηγίες για αποθήκευση τροφίμων, νερού και φαρμάκων, ώστε τα νοικοκυριά να αντέξουν 72 ώρες σε διακοπή υπηρεσιών, με αφορμή πόλεμο, πανδημία ή φυσικές καταστροφές.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι τα μετρητά είναι «κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ετοιμότητας για κρίσεις» και συμβάλλουν στην ευρύτερη συστημική ανθεκτικότητα. Η ζήτησή τους αυξάνεται όταν η εμπιστοσύνη στα ψηφιακά ή χρηματοοικονομικά συστήματα κλονίζεται, όπως φάνηκε για παράδειγμα κατά το black-out στην Ιβηρική. Τότε τα μετρητά κατέστησαν το μόνο λειτουργικό μέσο πληρωμής, με τις αναλήψεις να εκτοξεύονται μόλις αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες.

Παρά την κυριαρχία των ψηφιακών πληρωμών και τη μείωση ΑΤΜ και τραπεζικών καταστημάτων, η ΕΚΤ τονίζει ότι τα χαρτονομίσματα είναι η «ρεζέρβα» του συστήματος πληρωμών. Τα συστήματα μετρητών πρέπει να αντέχουν σε σπάνιες αλλά ακραίες κρίσεις, ενώ οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν να διερευνούν τη χρήση «ανθεκτικών σε διακοπές» ΑΤΜ, όπως γίνεται ήδη στη Φιλανδία, για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε περίπτωση ψηφιακών βλαβών.