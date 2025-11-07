Η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές δεν σημαίνει ότι τα μετρητά εξαφανίζονται. Αυτό ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει στείλει αυστηρό μήνυμα σε τράπεζες και εμπόρους που περιορίζουν τη χρήση τους.

Με τον νέο κανονισμό που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ, χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ καθίστανται ρητά υποχρεωτικά αποδεκτά για κάθε συναλλαγή. Η πρακτική «μόνο κάρτες» από εμπόρους θα απαγορεύεται, εκτός από πολύ συγκεκριμένες και προσωρινές εξαιρέσεις, όπως η έλλειψη ρέστων ή η ασυμφωνία αξίας τραπεζογραμματίου και πληρωμής. Όπως για παράδειγμα, θέλεις να αγοράσεις έναν καφέ που κοστίζει 3 ευρώ και δίνεις ένα χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Ο κανονισμός επιτρέπει στον έμπορο να αρνηθεί αυτή την πληρωμή μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί η αξία του χαρτονομίσματος είναι δυσανάλογη με την πληρωμή που θέλεις να κάνεις. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μεγάλης αξίας χαρτονομίσματα για πολύ μικρές συναλλαγές, αλλά για μικρά ποσά το κατάστημα είναι υποχρεωμένο να δεχτεί τα μετρητά.

Μείωση ATM

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η συνεχής μείωση των τραπεζικών καταστημάτων και των ΑΤΜ, λόγω της συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους πολίτες. Στην Ευρωζώνη, οι κεντρικές τράπεζες δεν εξυπηρετούν απευθείας το κοινό για αναλήψεις μετρητών. Η ευθύνη αυτή ανήκει αποκλειστικά στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει να διατηρούν επαρκή δίκτυα καταστημάτων και ΑΤΜ ώστε οι πελάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς δυσκολία.

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την εφαρμογή των κανόνων και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Στόχος είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ, να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στα μετρητά και να εξισορροπηθεί η χρήση ψηφιακών και φυσικών πληρωμών.

Με λίγα λόγια, το ευρώ μένει… στα χέρια των πολιτών.