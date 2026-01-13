Απίστευτες σκηνές βίας έζησαν σήμερα (13/1) όσοι βρέθηκαν σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, όπου μια γυναίκα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης δικαστικός λειτουργός.

Την νέα γυναικοκτονία στη γειτονική χώρα απέτρεψε ένας… κρατούμενος, που βρισκόταν στην αίθουσα και σταμάτησε τον δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ιδιωτικού πρακτορείου ειδήσεων DHA, ο δράστης πυροβόλησε την γυναίκα στη βουβωνική χώρα, προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θύμα το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Unbelievable! Judge Aslı Kahraman, who serves at the Regional Court of Appeal, was shot with a firearm by prosecutor Muhammet Çağatay Kılıçaslan, who is reported to be her former boyfriend. Judge Kahraman is in good condition ++https://t.co/pNsdSKcmE2#HumanRights pic.twitter.com/QgOABPr3yv — Voice Of Women Platform (@VoiceOfWomenW) January 13, 2026

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες». Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.