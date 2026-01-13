Ο Παναθηναϊκός εξετάζει μια μεταγραφική υπόθεση ιδιαίτερα υψηλού βαθμού δυσκολίας, έχοντας στρέψει το ενδιαφέρον του στον Πάτρικ Μπεργκ. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη προχωρήσει σε αρχική, ανεπίσημη επαφή με τη Μπόντο Γκλιμτ, θέλοντας να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του αρχηγού και ηγέτη της νορβηγικής ομάδας.

Οι πληροφορίες από τη Σκανδιναβία αναφέρουν πως οι απαιτήσεις της Μπόντο Γκλιμτ κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το ποσό εκκίνησης για την παραχώρηση του διεθνούς χαφ φέρεται να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την προσθήκη μπόνους που σχετίζονται με αγωνιστικούς στόχους το συνολικό πακέτο μπορεί να εκτοξευτεί έως και τα 11 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση εξαιρετικά σύνθετη.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, καθώς ζυγίζει όλα τα δεδομένα τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Καθοριστικός παράγοντας είναι και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποχωρήσει άμεσα από τη Νορβηγία. Ο Μπεργκ αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας του, απολαμβάνει υψηλό κύρος στα αποδυτήρια και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό συμβόλαιο.

Πρόκειται για περίπτωση «πρώτης γραμμής», με αρκετούς συλλόγους να τον παρακολουθούν στενά, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των «πράσινων» να προσθέσουν έναν παίκτη-ηγέτη στη μεσαία γραμμή τους.