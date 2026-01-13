Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Μικροκάστρου, ενώ συνεχίζει να ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό, από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

· Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων από τον Α/Κ Καλαμιάς και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στον κάθετο άξονα Α-29 και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας προς Ιωάννινα.

· Τα οχήματα που κινούνται από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας στον κάθετο άξονα Α-29 και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς.