Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (13/1) η νέα κλήρωση του Eurojackpot που μοίραζε 23 εκατ. ευρώ σε κάποιον τυχερό από τις 19 χώρες που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 194 είναι οι εξής: 2, 16, 27, 33 και 47 και αριθμοί Eurojackpot 6 και 12.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν βρέθηκε νικητής και σημειώθηκε τζάκποτ. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 33 εκατ. ευρώ.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του OPAP Store App.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.