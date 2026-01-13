Μετά τις χιονοπτώσεις και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει εκ νέου.

Η μικρή αυτή ανάσα ωστόσο, δεν θα διαρκέσει για πολύ, καθώς από το Σαββατοκύριακο προβλέπεται νέα μεταβολή με επερχόμενη κακοκαιρία. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, απο την Τετάρτη (14/1) έως και την Παρασκευή (16/1) θα επικρατήσουν πιο ήπιες θερμοκρασίες, φθάνοντας μάλιστα οι υψηλότερες τους 16 και 18 βαθμούς και περιορισμένα φαινόμενα βροχών. Παρά τη σύντομη βελτίωση, ένα νέο ψυχρό σύστημα που οργανώνεται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, επαναφέροντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Ειδικότερα, το Σάββατο φαίνεται να εισβάλλει από τον βορρά ένα κύμα κακοκαιρίας, με πολικές αέριες μάζες, που θα κινούνται αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο θα σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα πάντα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα επανέλθει σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα βουνά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, παρά την ψυχρή εισβολή, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, ενώ οι χιονοπτώσεις στα ορεινά παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Τετάρτη 14-1-2026

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα νότια 5 και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πέμπτη 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Παρασκευή 16-01-2026

Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά από το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά

Σάββατο 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα.

Κυριακή 18-01-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.