Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (03/06), με θύμα έναν 70χρονο άνδρα που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του.

Το δυστύχημα έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων – Βόλου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Παρά την κινητοποίηση των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.