Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για την ανακάλυψη πέντε ανθρώπινων κεφαλιών, τα οποία βρέθηκαν να κρέμονται σε εμφανές σημείο σε παραλία του νοτιοδυτικού τμήματος της χώρας, συνοδευόμενα από απειλητικό μήνυμα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που πλήττεται έντονα το τελευταίο διάστημα από κύμα βίας.

Η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για την παρατήρηση φαλαινών. Στην ίδια περιοχή, στα τέλη Δεκεμβρίου, είχαν δολοφονηθεί εννέα άνθρωποι —ανάμεσά τους και ένα μωρό— σε επεισόδια που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια να κρέμονται με σχοινιά από δύο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα. Δίπλα τους υπήρχε επιγραφή που απειλούσε μέλη εγκληματικών οργανώσεων τα οποία εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους ζητώντας χρήματα για υποτιθέμενη προστασία.

Ο Ισημερινός, που βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού —τις δύο μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής κοκαΐνης παγκοσμίως—, βιώνει δραματική αύξηση της εγκληματικότητας. Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή επίπεδα βίας.

Παρά τον πόλεμο κατά των συμμοριών που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 47% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, σε μια χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από 18 εκατομμύρια κατοίκους.